赛富丁：不惊讶巫统掀退党潮．代表党员不信任主席 外交部长拿督赛富丁对巫统掀起退党潮不感到震惊，并自嘲自己曾是前巫统最高理事，党员退党只是代表他们不再信任党主席。

赛富丁（左二）赠送日常用品予学生，右为许殷瑜。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹17日讯）外交部长拿督赛富丁对巫统掀起退党潮不感到震惊，并自嘲自己曾是前巫统最高理事，党员退党只是代表他们不再信任党主席。

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“首相敦马哈迪、内政部长丹斯里慕尤丁、沙巴首席部长拿督斯里沙菲益和我自己都曾经是巫统的党员。”

他说，巫统党员包括有国州议员退出巫统，并非什么新鲜事，他曾在2015年也因为不信任拿督斯里纳吉，而退党加入公正党。

指希盟没钱利诱议员退党

他今午出席英迪拉马哥打一项幼儿园活动时，在新闻发布会上说，希盟并没以金钱利诱他们退党或跳槽，希盟本身也没有钱。

“我对这些退党巫统党员非常熟悉，认为他们退党并不是为了金钱，而是其他因素。

“他们会退出的因素，相信是不再信任党主席，或认为继续留在巫统已没有任何奋斗的价值。”

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询及巫统主席拿督斯里阿末扎希指有人要收买彭亨国州议员，以推翻彭亨州政权问题时，赛富丁表示，他没有听闻，也不知道那一位国州议员被收买。

他说，既然阿末扎希认为彭州有国州议员被收买，这或可能是因为金马仑国席涉及金钱政治的因素，导致有国州议员心存叛变。

他说，首相敦马哈迪也指出不是所有巫统的领袖或领导层都不好，因此在收取巫统党员时必须根据情况而定。

此外，他指出，希盟各盟党在收取巫统党员时，都会经过党领袖会议商讨，各党都有各自的条列。

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“在党领袖的会议上，各党党魁都会尊重各自的决定，同时也取得共识。”