阳台玩耍失足挂空中‧女童坠楼2男接住 据外媒报导，事发在俄罗斯马哈奇卡拉的一处公寓，5岁女童艾沙被妈妈留在家中后，疑似为了找妈妈爬上阳台，结果却失足摔了出去，整个人挂在半空中，眼看就要从5楼摔下去，画面相当惊险。

（俄罗斯．莫斯科18日讯）把小孩子独自留在家真的很危险！俄罗斯一段小女孩坠楼的影片近日在网上疯传，一名5岁女童在5楼阳台玩耍时，不慎失足，整个人挂在空中，两名经过男子见状，立刻在下方准备“接人”，最后及时接住小女孩，阻止了一场可能发生的悲剧。

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据外媒报导，事发在俄罗斯马哈奇卡拉的一处公寓，5岁女童艾沙被妈妈留在家中后，疑似为了找妈妈爬上阳台，结果却失足摔了出去，整个人挂在半空中，眼看就要从5楼摔下去，画面相当惊险。

监视器画面可见，两名男子经过时发现事态不对，立刻冲到公寓下方准备救人，先是比手势要女童回去，接着就张开双手，试图接住掉下来的女童，但由于女童的坠楼速度过快，两人并没有完全接住她，但也多少缓解了不少下坠的力量，送医后除了瘀青外并无大碍。

报导指出，两名救人英雄分别是泰吉尔和同事埃德米尔，两人当时刚用完午餐，正准备回去工作时恰巧目睹意外，立刻奋不顾身救人，最后获得了马哈奇卡拉市市长的感谢状。

（网络视频截图）