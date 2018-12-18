查国行外汇交易亏损．敦马挑战皇委会报告失败 首相敦马哈迪挑战调查国家银行外汇交易亏损的皇委会报告遇挫！高庭今日基于法庭不能质疑皇委会的报告，而撤销马哈迪的申请。

（吉隆坡17日讯）首相敦马哈迪挑战调查国家银行外汇交易亏损的皇委会报告遇挫！高庭今日基于法庭不能质疑皇委会的报告，而撤销马哈迪的申请。

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承审本案的法官拿督阿兹查是在总检察署提出初步反对后，认同高庭受限于联邦法院在“林甘司法短片”皇委会一案的裁决，即皇委会的调查结果不能受任何形式的检讨，而驳回马哈迪的申请。

马哈迪的代表律师哈尼夫在庭外披露，尽管高庭受限于法院的裁决，拒绝检讨皇委会的报告，不过，该造主张，他们要挑战的从来不是皇委会的报告或结论，而是报告的合法性及完整性。

他强调，其当事人要挑战的并不是皇委会就国行外汇交易亏损所达致的结论，而是皇委会拒绝把其书面陈词纳入报告作为考量佐证的做法。

他说，他将就高庭今日的裁决与马哈迪讨论，并在30天法定期限内决定是否入禀上诉庭提出上诉。

商是否入禀上诉庭

马哈迪是因不满皇委会在报告中拒绝纳入其律师团所提呈的书面陈词，而于2017年12月19日入禀高庭；他认为，皇委会的报告是具有误导性的，且只是为了满足前首相拿督斯里纳吉的政治议程而不公平、不诚实的强迫王室、国会和民众接受一个不完整的报告。

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除了把皇委会5名成员和秘书列为答辩人外，马哈迪也在诉讼中把纳吉、内阁和大马政府列为答辩人。

皇委会于2017年11月30日提呈国会的报告终点名马哈迪可能涉嫌失信罪，并建议当局须全面调查马哈迪，以鉴定马哈迪在国行炒外汇事件上的参与程度和责任，不过，报告却没有提及应如何对付马哈迪。