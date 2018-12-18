马汉顺：终止政局乱象．希盟须拒政治青蛙 马华署理总会长拿督马汉顺说，有必要针对是否应接受政治青蛙入党的问题立刻及明确地表达一致的立场，否则国家的政治局势无法稳定下来，更遑论落实建设与发展。

（吉隆坡17日讯）马华署理总会长拿督马汉顺说，有必要针对是否应接受政治青蛙入党的问题立刻及明确地表达一致的立场，否则国家的政治局势无法稳定下来，更遑论落实建设与发展。

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“我们已经厌倦这样的政治大戏，我们不知道希盟四党之间到底各自怀有怎样的政治议程，但是在国家大局之前，他们必须马上停止政治变脸，希盟四党必须拿出政治道德勇气，坚决地以言论和行动来拒绝政治青蛙，立即终止马来西亚政局的乱象，全力推动国家的经济建设，解决人民面对的生活困境。”

他发表文告说，最近巫统发生议员退党潮，希盟四党最高领导层却前言不搭后语、支支吾吾，最后看到的只是欲拒还迎。

王赛之：哥宾星故意忽略3问题

另外，马华妇女组主席拿督王赛之指出，行动党署理主席哥宾星并没有交代行动党是否接受希盟其他成员党，如土团党与巫统，或从巫统跳槽过去的领袖合作，也没有提到如果希盟已接受青蛙议员加入，行动党会否退出希盟。

“哥宾星言论听起来大义凛然，立场坚定，但故意忽略三个关键问题：哥宾星只说行动党不与巫统合作，如果是退出巫统的国州议员和领袖，不以巫统党员的身份与行动党合作，行动党的立场是什么？”

她也反问，林吉祥开始时说希盟不接纳巫统议员和领袖跳槽至希盟，后来马哈迪说可以接纳巫统党员跳槽，林吉祥转而改口说希盟甚至行动党可以接受，请问哥宾星怎么说？

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“从哥宾星及林吉祥的矛盾言论，如果不是在做戏，不难了解行动党内部已出现严重的分歧，林吉祥父子为了林氏家族已与党其他领袖及基层越行越远，丧失政治诚信及原则。”