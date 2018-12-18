无预兆突退出国家队．吴柳莹：冒险但合时 世界排名第6的里约奥运会混双银牌“顺莹组合”炳顺与柳莹，在11月29日向大马羽总提交辞职信，将于2019年1月1日正式离开国家队，以职业球员的身分继续征战赛场，为2020年东京奥运会资格努力，而上周在广州羽球年终总决赛小组出局，是他们代表国家队的最后一场比赛。

（吉隆坡18日讯）在主要赞助商、教练和训练都还未确定的情况下，大马羽坛女神吴柳莹与搭档陈炳顺仍毅然决定退出国家队，她今日坦承这是很冒险的决定，但她认为这是最佳时机，而他们会继续以自己的方式朝冲击2020年东京奥运会道路前进。

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目标仍是2020东京奥运会

世界排名第6的里约奥运会混双银牌“顺莹组合”炳顺与柳莹，在11月29日向大马羽总提交辞职信，将于2019年1月1日正式离开国家队，以职业球员的身分继续征战赛场，为2020年东京奥运会资格努力，而上周在广州羽球年终总决赛小组出局，是他们代表国家队的最后一场比赛。

今日，已从广州返马并恢复训练的柳莹，在结束训练后联同炳顺一起再次会见羽总高层协商，随后接受等候已久的媒体访问，她首先对于自己做出退出国家队的重大决定，首次正面回应。

参赛计划注重奥运积分赛

29岁的柳莹说：“其实我和炳顺已就此事讨论了几个月，我们也知道我们年龄不小了（炳顺30岁），所以我们希望能策划自己的未来，而我们的目标仍是冲击2020年东京奥运会。我们的奥运会目标与羽总相同，只是我们想要的方式和羽总不同了。”

她表示，虽然退出了国家队，但他们的参赛计划将基本与羽总此前的计划相同，都是要争夺奥运会积分。

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盼达到双赢

“所以，我们希望能达到双赢的局面，即羽总不必再承担我们的参赛经费，而我们与羽总保持良好的关系，仍能获得部分体育科学、医疗、场地等方面的协助。我们也希望能与政府（青体部）合作，以获得政府在各方面的协助。”

对于她与炳顺近来表现下滑的情况，柳莹表示：“这不是永远的情况，就如我此前所说，我们年龄渐长，但我们希望能想出其他办法提升表现。”

大马羽坛女神柳莹今日在训练中春风满面，心情不错。

赞助商教练场地未定

争取时间解决一切问题

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炳顺与柳莹此前已拥有大金（Daikin）的赞助合约，但柳莹担承，他们在退出国家队后，仍未找到主要赞助商，目前面临着赞助商、教练和训练场地都还不确定的局面，所以退出国家队是很冒险的决定，但目前却是最合适的时机。

她说：“如果我们现在不果断下决定，到明年5月奥运积分赛开始时才做出改变和寻找赞助商就已经迟了，如今我们有4个月时间去处理赞助商等问题，到奥运积分赛时就可以专心比赛。”

“作为自由人球员，我们最大的问题就是训练、教练和比赛经费，这是我们目前要解决的问题，也因此希望能获得新的赞助商资助，以便能朝2020年东京奥运会前进。目前我们只有大金一个赞助商，我们希望能获得更多赞助商的支持，包括运动器材方面的赞助商。”

柳莹未与安邦再也详谈

另一方面，安邦再也羽球俱乐部领队何克望周一已确认将和炳顺签约，双方只差一纸合约，该俱乐部也是炳顺在本周新赛季紫盟羽联代表出战的球队，至于在紫盟羽联代表蒲种联军羽球俱乐部的柳莹则表示，她还未与安邦再也就此事展开详细的讨论。

她说：“炳顺有和我讨论此事，但我必须先和我在紫盟羽联的蒲种联军进行讨论，一切还未有定案，可能需要等新赛季的紫盟羽联结束后才有结果。”

“当一切有定案时，我们将召开记者会宣布。我们原定今日（周二）召开记者会，无奈很多事情都未有定案。我们希望能在明年第一项赛事泰国大师赛前解决所有问题。”

泰国大师赛（超级300赛）将于1月8日至13日举行，炳顺与柳莹是此赛事卫冕冠军，柳莹希望能迎来得好的开始。

大马羽坛女神吴柳莹（左）坦承，她与搭档陈炳顺退出国家队是很冒险的决定，但他们仍希望能以自己的方式去冲击2020年东京奥运会。