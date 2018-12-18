郑国球：将检讨商业执照费涨幅．广告执照料取消调涨 野新市议会调涨商业执照费及广告执照费惹非议，房屋、地方政府、环境事务及绿色工艺委员会主席拿督郑国球表示，州政府将检讨这项措施及涨幅，同时回扣多付的收费给商家；至于广告执照费，则有望取消调涨。

野新市议会管辖的商店共有7867间，受商业执照调涨措施影响的有约500间，皆为旧商店。（图：星洲日报）

（马六甲17日讯）野新市议会调涨商业执照费及广告执照费惹非议，房屋、地方政府、环境事务及绿色工艺委员会主席拿督郑国球表示，州政府将检讨这项措施及涨幅，同时回扣多付的收费给商家；至于广告执照费，则有望取消调涨。

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野新市会系统出问题

调整后调20至30%

他表示，其实商业执照费是在2013年国阵政府执政时期调涨，当时野新市议会及亚罗牙也市议会决定不直接调涨旧商家的商业执照费，而是以10年时间逐年调涨的方式，每年涨幅约10%。

“打个比方，如果商业执照费原本是20令吉，当初决定要调整至100令吉，但是担心商家承担不起，便用10年时间，将调涨的80令吉，以每年调涨10%的方式进行调涨。”

他说，不过，经他初步了解，野新市议会的系统在这两年内出了问题，两年来都没有进行调涨，而在最近调整了系统后，一次过调涨了20至30%。

郑国球今日召开新闻发布会，就此事作出回应。

盼涨幅调回每年10%

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他表示将与该市议会主席见面及商谈此事，希望将涨幅调回原来的每年10%，并回扣多调涨的20%给商家。

他表示，向野新市议会申请商业执照的商店一共有7867间，而受到上述事件影响的都是旧商家，大约有500多间，其中有100多间已经缴付该费用。

“当把明年的涨幅调回10%时，原本用10年时间来调涨，可能变成用12年来调涨。但一切还要等待开会决定。”

他也说，当年汉都亚再也市议会及历史城市政厅已经调涨费用，并没有这方面的问题，至于亚罗牙也市议会，系统上也没出现问题。

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调涨都需州行政议会批准

另一方面，郑国球也说，至于广告执照费调涨一事，相信是近期在调整系统时，因为把商业执照费调涨后，而使到广告执照费也跟着自动调高，他也将与市议会商量，取消调涨广告执照费的措施。

他表示，其实任何调涨，包括产业税、地税等，都需要州行政议会批准。地方政府方面，他连产业税都不准调涨，所以广告执照费也将会进行商量，以便取消调涨。