爱极乐高原严重土崩．8房屋波及居民全撤出 爱极乐高原士迪亚第9路和11路昨晚发生严重土崩，有8间民宅被波及，其中4间被汉都亚再也市议会鉴定为危楼，屋内人士如今已全部撤出，以策安全。

市议会工作人员在土崩的地点盖上帆布。（图：星洲日报）

（马六甲17日讯）爱极乐高原士迪亚第9路和11路昨晚发生严重土崩，有8间民宅被波及，其中4间被汉都亚再也市议会鉴定为危楼，屋内人士如今已全部撤出，以策安全。

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随着空内人士搬离，警方已拉起警戒线，并驻守现场。

据了解，土崩是于昨晚7时45分左右发生。爱极乐选区协调与发展中心秘书爱丽丝指出，其中4间情况较严重的屋子，包括一名单亲妈妈居住的屋子。

单亲妈妈：山泥倾泻涌入屋后

据这名巫裔单亲妈妈指出，昨晚案发时她正在屋内后方忙着清理，当时一切看起来无异，就在她刚踏出厨房时，大量山泥突然倾泻，涌入屋子后方，包括厨房和后房，所幸没有伤及任何人。

她指出，案发后她不知所措，有人建议她去报警，也有人劝她搬离，但一时茫然的她，毫无头绪，直至今日早上，各单位人员才陆续到来。

居民：厨房遭破坏损失5万

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另一名居民莫哈末希尔米指出，事发时他和家人都在屋内，当时是晚上约7时15分，突然一声巨响传来，厨房瞬间就被倒下的泥土破坏了。

他庆幸没有人受伤，唯这场土崩使他蒙受约5万令吉损失。

爱丽丝：拨援金暂助灾黎爱丽丝说，该中心接获消息后，立即赶至现场了解情况及慰问屋主，并知会已出国公干的当地爱极区州议员郭子毅，也从选区拨款中拨出援助金，暂时协助受影响的事主。

她指出，发生土崩的是一座已有约40年的住宅区，受影响的单位没有后巷，屋子后部是背对背的，由于地底已发生泥土流失一段时间，最终造成土崩。

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她说，泥水也涌入居民住家，导致一片狼藉。

拯救队用帆布遮盖防恶化

她指出，拯救单位已用帆布遮盖土崩的地方，避免情况恶化。

案发后，多个单位包括消拯局、土地局、汉都亚再也市议会、民防局、公共工程局、警方、市议员、乡理会成员亦到场。

玛哈妮：4屋列危楼

汉都亚再也市议会主席玛哈妮指出，发生土崩的单位屋龄已久，加上有不当的装修，导致泥土流失逐渐恶化。

她指出，该部门已展开检查，鉴定屋子的安全。

直今，共有4间屋子被鉴定危险，屋内人士受促搬走。当局也派出警车驻守，以确保居民的安全。

首席部长阿德里今早前往巡视受影响的住家，并指州政府将尽快作出适当安排，避免情况恶化，同时也将尽量协助有需要的居民。

屋内被泥浆水破坏，一片狼藉。（图：星洲日报）

爱极乐选区服务中心工作人员移交援助予受影响者。（图：星洲日报）

发生土崩的厨房，损坏程度严重。（图：星洲日报）

屋子地部已呈真空。（图：星洲日报）

墙壁也被倒下的山泥冲毁。（图：星洲日报）

首长巡视受影响的单位后向媒体发言。（图：星洲日报）

市议会已张贴通告，将屋子例为危楼。（图：星洲日报）