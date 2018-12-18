峇株汉巴柏阁达花园．游乐场失修荒废 甲市峇株汉巴柏阁达花园居民投诉住宅区的儿童游乐场年久未获得当局照顾和维护，导致设施损坏，加上树木茂密，沟旁污水又不通，蚊虫滋生，父母不放心孩子前往嬉戏，平白荒废了一个休闲好去处。

损坏的沟渠经修复。（图：星洲日报）

（马六甲17日讯）甲市峇株汉巴柏阁达花园居民投诉住宅区的儿童游乐场年久未获得当局照顾和维护，导致设施损坏，加上树木茂密，沟旁污水又不通，蚊虫滋生，父母不放心孩子前往嬉戏，平白荒废了一个休闲好去处。

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林祥和：溜滑梯木板已腐烂居民向市议员林祥和投诉，后者今日到游乐场视察，结果发现溜滑梯木板已腐烂，树木的叶子又茂密，造成光线不充足，导致周围阴暗，蚊子很多，父母都不放孩子在如此糟糕的环境玩乐。

他遗憾的表示，其实这是一块儿童游乐天堂，家长可在傍晚或假日携孩子玩乐，共度好时光，可惜没有得到良好的维护。

林祥和表示将向汉都亚市议会反映，希望可在近期内游乐场的设施和环境或得改善。

往仙特拉车站方向

损坏沟渠已修复

另一方面，居民也于10月间向林祥才投诉指通向仙特拉车站或峇株安南的路边沟渠过于浅，再加上损坏，使到每逢雨天，尤其是大雨滂沱时，路面必定积水。

他说，经过他处理下，通过国会议员拨款2万令吉修复损坏的沟渠，再铺上草，解决了困扰居民的多年问题。

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路边铺上草，防雨天山泥冲泻。（图：星洲日报）

加深大沟，将雨水引入，避免路面积水。（图：星洲日报）

树木常年未修剪，导致游乐场环境阴暗，林祥和将向市议会反映要求改善。（图：星洲日报）