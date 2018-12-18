尤伽荣．梳理生活 生活的得失是必然的定律，总会有一心想要得到，也会有逐渐淡忘的时候。有人说，生活就是拼命地追求自己喜欢的东西，这些东西可以是当下觉得最有用，哪怕在他人眼里不起眼，至少对自己是意义非凡的存在。

生活的得失是必然的定律，总会有一心想要得到，也会有逐渐淡忘的时候。有人说，生活就是拼命地追求自己喜欢的东西，这些东西可以是当下觉得最有用，哪怕在他人眼里不起眼，至少对自己是意义非凡的存在。

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种种的追求甚至伴随着金钱、权力与地位的施压，只不过，一旦被蒙蔽了双眼，将会陷入毫无止境的利益纠葛之中，生活从而变得复杂、混乱，最终迷失了方向。

一个人的精力和时间都是有限的，与其将这股力量花在欲望的无底洞，不妨将一小撮的精力，用在在更有意义的事情上。

有人说，贪婪的个性容易使人沉醉，渐渐地变得欲罢不能，给自己设下更多的目标，一叠叠的担子紧紧勒住脖子，一旦开始拧转，将使得自己透不过气，最终逼得自己活得不伦不类。

不久前，从网络上读过一篇有关叫人简化生活的文章。作者呼吁人们试着列下生命理想的清单，从中挖掘生命力真正被自己需要的事，从中剔除那些可有可无的物件，让自己拥有一个宽敞的空间，好好享受生活。

这些清单也可以是日常的习惯，从睡醒后直至晚上，简化日常的作息，将多余的事情简化一番，必要时也可整理衣柜里的衣物，将许久不穿或陈旧的衣物取出来，将它们折叠好后，送给有需要的人。

如此一来，柜子里又多出了不少可以容纳新衣物的空间了。就象理发一般，将厚重的头发理一理，自然清爽许多。

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学会舍弃积累已久，甚至长了霉的记忆，才能够好好地享受接下来不可错过的新景色。

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