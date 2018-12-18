蝶豆花配南瓜泥．天然色素制3色汤圆 汤圆DIY好简单，妇女以近年来最夯的天然色素──蝶豆花配上南瓜泥制成色彩斑斓的汤圆。

吃下汤圆，寓意团团圆圆。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉17日讯）汤圆DIY好简单，妇女以近年来最夯的天然色素──蝶豆花配上南瓜泥制成色彩斑斓的汤圆。

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12月22日为冬至，汤圆在华人传统观念中，寓意团团圆圆，不过，随时代步入“方便与速度”的年代，很多人不再注重搓汤圆，反而转购市场的现成包装汤圆，无形中，让吃汤圆的传统文化，总少了一些仪式感。

郑亚莲：吸引年轻人走入厨房

向来热爱烹饪及烘焙的郑亚莲，为了提倡“全家搓汤圆”的概念，贯彻中华传统“齐心、团员”的文化，她利用了近年来最夯的天然色素──蝶豆花配上南瓜泥制成色彩斑斓的汤圆，结合传统及创意概念，让汤圆“年轻化”，以吸引更多年轻人走入厨房。

她接受《花城》社区报访问时坦言，市售汤圆有甜有咸，每一种看起来都很美味，但汤圆的热量，如芝麻汤圆或花生汤圆，1颗就将近70卡路里，只需要4颗，就超过1碗饭的热量，加上高糖又高油的添加物，容易增加慢性疾病的风险。

“只有自己动手做，才最对味，透过简单的DIY，可以增进家人亲友间的感情，而且亲自准备的食材，吃起来会更安心。”

她说，搓汤圆和烹饪或烘焙在传统意义上不同，汤圆寓意“团员”，在冬至当天，若能够偕同全家一起搓汤圆，才会充份体验到团结的精髓。

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因此，她也邀请了一众好姐妹在家中搓汤圆，彼此在欢笑声中制作汤圆，才最完美。

蝶豆花南瓜泥营养高

郑亚莲说，蝶豆花虽是数年前于泰国兴起，但它在大马也颇为常见，也被当地人利用蝶豆花制成糕点或彩色饭（俗称“兰花饭”），台湾近几年也推出多款蝶豆花制成的渐层饮料、星空饮料等，掳获许多年轻人的心，因此，让她萌起利用蝶豆花制作汤圆的想法，以期吸引年轻人重视制作汤圆的传统。

蝶豆花富含花青素，放进热水中浸泡就会呈现梦幻般的蓝紫色，若是滴入柠檬则会变成粉红色，利用不同酸碱度，可调出缤纷的色彩；此外，蝶豆花不只是颜色好看，它丰富的维他命A、C、E，及花青素具有抗氧化功能，其中花青素还可促进胶原蛋白产生，而原花色素（OPC）对增加皮肤弹性有很好的功效。

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除了蝶豆花，郑亚莲也以高纤维的南瓜作为汤圆材料，将蒸熟及捣碎的南瓜泥加入糯米粉搓成橙色汤圆，不仅外观养眼，南瓜还有促进肠胃蠕动、润肠通便的效果、含有酚类化合物、维生素C及类胡萝卜素可预防心血管动脉硬化。

三色汤圆食谱：

●蝶豆花水（蓝色）

材料：蝶豆花一小撮（新鲜／干）、200毫升水

做法：将蝶豆花倒入水中，开火煮开即可。（约15分钟）

●金瓜泥（橙色）

材料：金瓜（南瓜）

做法：南瓜去皮蒸熟，倒出多余水分，压成南瓜泥即可。

●白色（基底）汤圆材料（5人份）：

材料：300克糯米粉、150毫升温水（注：可转换为蝶豆花水或金瓜泥）

做法：

1.将适量温水（蝶豆花水或金瓜泥）倒入糯米粉中混和。

2.再将搓好的面团其中一小撮面团放入煮好的开水中滚熟，直到面团浮上水面，即可捞出。

3.将熟面团和剩余的液体（或金瓜泥）分次混入糯米团搓至“三光”，即盆光、面光及手光，待用。

4.将分搓成小圆滑的汤圆，倒入煮开的热水中，直到汤圆浮出水面后，煮两分钟即可捞起。

5.将汤圆放入冰水中浸泡片刻，沥干备用。

6.开锅煮糖水；可加入适量的冰糖或片糖（视个人喜好），喜欢辛辣者可适量加入姜片，再倒入沥干水分的汤圆即可。

配合冬至，郑亚莲灵机一动，以近年来最夯的蝶豆花，煮成“蓝水”，以准备制成汤圆。（图：星洲日报）

将煮熟的汤圆浸入冰水，让其口感更Q弹，即便隔夜也不会糊掉。（图：星洲日报）

喜爱烹饪和热闹的郑亚莲（前排左二），偕同好姐妹一起下厨搓汤圆。（图：星洲日报）