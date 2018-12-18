森州议会．森2019年预算案．平衡预算4.3亿提4策略 第十四届森州立法议会首季第三次议会，是森州希盟政府首次推出2019年财政预算案，由森州务大臣阿敏努丁在今日提呈了“丰富成果，繁荣财富”为题的2019年财政预算，平衡预算为4亿3000万令吉，且将朝向4项策略。

森州立法议会期间，反对党议员在不满森州议长祖基菲（右）坚决驳回辩论ICERD动议后，全数16名反对党议员集体离席抗议，结果当森大臣提呈财政预算案时，反对党议员席位呈悬空。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉17日讯）第十四届森州立法议会首季第三次议会，是森州希盟政府首次推出2019年财政预算案，由森州务大臣阿敏努丁在今日提呈了“丰富成果，繁荣财富”为题的2019年财政预算，平衡预算为4亿3000万令吉，且将朝向4项策略。

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4策略各有10行动计划

他指出，这4项策略将会各有10项行动计划（PT），由数个政府部门领导；有关4项策略为：提高治理效率、探索新的收入来源、减少失去国家收入及增加投资利润。

较去年增1800万

他说，州政府估计明年预算案会比2018年预算案增加4.37%或1800万令吉，即从4亿1200万令吉提高至4亿3000万令吉，包括非税务收入2亿2510万令吉、税务收入1亿4841万令吉；同时，州政府也预计明年的非收入来款（Terimaan Bukan Hasil），将取得5649万令吉。

他强调，政府的明年预算将拨出4亿3000万令吉，薪金方面为1亿6925万令吉、服务和用品为9019万令吉、收购资产338万令吉、固定费用1亿6013万令吉及其他开销705万令吉。

大臣：特别援金发放给公务员

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当阿敏努丁宣布，州政府的明年财政预算案，其中一项为特别援助金（BKK）是给予所有州内公务员一个月工资或最低2000令吉，获得现场公务员欢呼。

据了解，森州共有3560名公务员，阿敏努丁指出，这项特别援助金将分两个阶段发放，分别是明年一月的第一周，会提供公务员半薪或1000令吉；另一半薪金或1000令吉则会在开斋节前一周发放。

“我希望这项特别援助，能够鼓励公务员，更认真执行任务，作出卓越的贡献。”

生产总值取得良好成长

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阿敏努丁指出，森州州内生产总值（KDNK）在2017年取得4.6%或407.71亿令吉，比2016年3.5%取得良好成长；其中有3个重要领域贡献了93.8%（38.192亿令吉），分别是服务领域贡献了44.3%、制造领域为39.7%及农业7.9%。

他说，虽然2017年的州内生产总值有提升，但与国家的经济增长率5.9%及其他12个州属相比，森州仍属于略低，因此，他强调，森州必须更积极推动高科技、密集资本和大规模制造业，以让州内经济的潜力更具弹性，为国家经济成长献力。

他庆幸在森州希盟执政的首6个月，州内获得国内外投资者到访及进行交流，以促进合作与投资，尤其投资方面成功吸引超过20亿令吉，涉及各工业领域，如太阳能技术、医疗中心、物流、注塑成型、电气、电子和工业中心飞行，料带来3000个就业机会。

通货膨胀率提高至4.2%

此外，他提及，森州通货膨胀率在2017年提高至4.2%，相较2016年只是1.9%，根据2018年马来西亚统计局的森州社会经济报告，指通货膨胀率提高的因素包括汽油价格提高；没有酒精的饮食品涨了3.6%；酒店和餐馆提高3.4%；健康费用提升3.2%；屋子、水电、煤气及其他燃料提高2.6%；装修、五金、家居维修、娱乐和文化服务方面增加2.0%。

宏愿谷2.0将注重发展4领域

另一方面，他指出，大马宏愿谷2.0于今年9月13日推介，将注重在4项经济领域发展，即高新技术产业、服务业和旅游业、以技能为基础的教育和研究部门、以及物流中心、航空、海事和海关服务。

2019年森州财政预算案速读：

●拨放179万令吉以提升残障人士的援助。

●拨放284万令吉提高祈祷召唤人、伊斯兰教堂看守人及女佣的津贴。

●拨放160万令吉给卓越女性计划。

●拨放168万令吉给执法车辆。

●拨放180万令吉供成立森州机构（NS CORP）。

●拨放150万令吉给非伊斯兰宗教事务。

●拨放210万令吉给乡村社区管理理事会。

●拨放30万令吉供芙蓉市区免费巴士。

●拨放29万令吉供土地局的测量工具。

●拨放90万令吉给单亲妈妈。

●拨放300万令吉给宗教学校、华小及淡小。

●拨放150万令吉给诵读可兰经理事会（Tilawah Al-Quran）。

●拨放115万令吉作为提高宗教义务班主任及教师（KAFA）津贴。

●拨放90万令吉援助校巴。

●拨放123万令吉供风俗机构。

●拨放300万令吉给企业家发展基金。

●拨放1050万令吉为一个月或至少2000令吉的特别援助金。

森州发展项目的预算：

★社区

●拨放340万令吉供照明州内计划。

●拨放250万令吉维持污水系统。

●拨放174万令吉供民众会堂。

★行政●拨放250万令吉提升公共图书馆。

●拨放100万令吉供电子分层地契系统（sistem e-strata）收入。

★农业

●拨放322万令吉提升畜牧业。

●拨放170万令吉发展空置土地。

●拨放150万令吉提升永久粮食生产园计划（TKPM）及农场。

★基本设施

●拨放325万令吉管理洪水计划。

●拨放240万令吉改善危险弯路。

●拨放150万令吉重建郊区道路。

●拨放300万令吉供森州桥梁。

★旅游

●拨放135万令吉供农业局推动农场旅游中心计划。

●拨放73万令吉供波德申的海滩及市区获得美化和增照明灯。

●拨放239万令吉供森林休闲公园。

●拨放45万令吉供芙蓉街道、后巷及步行街展开提升与增添艺术。

●拨放34万令吉发展芙蓉水上休闲公园。

●拨放98万令吉供蚬塘尾（Kenaboi）森林保护区。

★宗教

●拨放400万令吉供建造仁保伊斯兰法庭。

●拨放150万令吉供建造瓜拉庇劳伊斯兰宗教办公大厦。

●拨放155万令吉供森州清真寺。

阿敏努丁（站者）提呈2019年财政预算案，指明年财政预算案将拨放4亿3000万令吉。（图：星洲日报）

森州的公共图书馆在明年将获拨放250万令吉进行提升。（图：星洲日报）

森州政府在明年将拨放30万令吉，提供芙蓉市区免费巴士服务。（图：星洲日报）

为吸引更多游客，州政府在明年将拨放45万令吉供芙蓉街道、后巷及步行街展开提升与增添艺术。（图：星洲日报）