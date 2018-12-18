UTC营运时间改至晚上7时．上班族及商家影响大 于2017年11月正式启用的芙蓉安邦岸首个城市转型中心（UTC），将从明年1月起从原本营运至晚上10时改至晚上7时结束营运，上班族和转型中心的商家将首当其冲。

坐落在芙蓉安邦岸的首间UTC落成后，为不少芙蓉、芭蕾、安邦岸市民带来便利。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉17日讯）于2017年11月正式启用的芙蓉安邦岸首个城市转型中心（UTC），将从明年1月起从原本营运至晚上10时改至晚上7时结束营运，上班族和转型中心的商家将首当其冲。

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商家忧人潮减

财政部日前透过发文告宣布，政府为了确保UTC的开销达至效率，因此从明年1月起，缩短UTC营运时间，从原本的晚上10时缩减至晚上7时关闭。尽管如此，仍有绝大部份市民特别是上班族，希望UTC的营运时间能够维持至晚上10时，才能真正提供人民便利。

不过，除了所有市民无法再享有营运至晚上10时的服务外，就连该中心的店铺也受到影响，据悉，转型中心内有不少店铺的租赁合约注明，营业时间是从早上10时至晚上10时，一般的情况下，租客（商家）无法随意更改营业时间。

芙蓉城市转型中心共有2层楼，底层为医疗诊所、商业展销和霸级市场，由于靠近大门，加上有霸级市场的“加持”，一般相信生意不会受到太大影响；反之，几乎所有政府部门及机构柜台、商店及摊位均分布在一楼及二楼，一旦落实缩短营运时间，一楼、二楼的人潮预料会锐减，进而影响同层的商家。

盼政府维持营运时间

为此，不少民众及商家均希望政府能够重新考虑，以当初打造UTC的初衷，继续维持营运至晚上10时。

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芙蓉首个UTC于2017年11月落成后，联邦大厦共有16个联邦及州政府机构也陆续迁移至转型中心投入服务，其中还包括移民局、陆路交通局、国民登记局服务柜台、甚至可以缴付交通罚款，其余还包括高等教育基金、森州水务公司、国能公司、人力资源部、土地局及朝圣基金局等均汇聚在内。

由于一站式的服务柜台，加上全日无休的营运时间，从早上8时至晚上10时，为不少上班族市民提供不少便利，芙蓉UTC的服务效率也普遍受到市民的高评价。

对夜市小贩影响不大

马惠萍（41岁，夜市小贩）：UTC的初衷是要让上班族可以在下班后到政府部门处理所有杂物事，如果提早关门，对上班族而言很不方便；但我本身是夜市小贩，因此，对我来说则影响不大。

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生意将受影响

阿雅蒂拉米（38岁，UTC商家）：这里所有商家的租赁合约注明营业时间是从早上10时至晚上10时，我们不能够随意缩短营业时间，加上市民大部份都会利用等待证件的空档购物，如果缩短营运时间，意味着我们的生意会受到影响。

不方便上班族

刘宇年（29岁，自雇人士）：UTC若缩短营业时间到晚上7时，根本没有为上班族提供任何便利，因为很多上班族根本来不及到达UTC，至于一些不受时间限制影响的公众，同上也只会早上或下午到部门办事。

失去方便民众意义

王朝胜（29岁，工程师）：希望政府能够维持原本的营运时间，很多上班族都是5至6时下班，还要面对塞车问题，7点赶到就准备关门了，这项政策已经失去原本方便民众的意义。因为我每个月都会到芙蓉UTC缴付高等教育基金，柜台服务效率相当快，如果缩短了营运时间，可能就换成自动转账，若有特别要事，就需要请假了。

许多市民也趁着到政府部门办事时，在底层的食肆用餐。（图：星洲日报）

芙蓉UTC也有医疗及牙医诊所，为市民提供医疗便利。（图：星洲日报）

城市转型中心（UTC）移民局及国民登记局，即便在平日也人满为患。（图：星洲日报）