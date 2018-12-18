消拯员阿迪离世·最后庆生画面成追忆 阿迪的好友阿兹祖在阿迪离世后在脸书上传多张他和阿迪相处的照片及阿迪在消拯局庆生的视频，并写下让人心酸的悼念句。

照片来源：脸书影片截图

（雪兰莪．八打灵再也18日讯）欢乐无比的庆生宴，面带腼腆微笑的阿迪，同事在旁起哄的声音，如此美好的回忆，随着阿迪的离世已不在重现。

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阿迪的好友阿兹祖在阿迪离世后在脸书上传多张他和阿迪相处的照片及阿迪在消拯局庆生的视频，并写下让人心酸的悼念句。

“Al Fatihah，我的好友莫哈末阿迪，你安息啦，我和你的所有回忆，我会一直保存直到永远；每个人在听到你离世的消息后都感同身受，每个人都在问每个人都在发文，我们祈祷你能回到贤人的队伍中。我的好友，谁能够不怀着痛心去救援，但......真主阿拉。”

帖文中的阿兹祖怀念和阿迪一起同甘共苦的日子，两人共事的生活照及庆生影片，都让人倍感心酸，其中以庆生视频最为触动人心。

视频中的阿迪在同事们的起哄下，腼腆的微笑拿起蛋糕刀切下同事为他准备的生日蛋糕，更在同事的要求下向镜头摆好姿势。

当时负责录影的同事在事后才告诉阿迪他们录影了；那时的欢乐气氛，同事间的精心安排，随着阿迪的离世再也无法重现。

该视频也被脸书专页Friend of Bomba Malaysia转载，在短短6小时内已有5万点击率及逾千次的分享及逾200个留言。

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大部份网民皆留言惋惜阿迪的离世，也有部份网民不满为什么暴徒要向消拯人员施暴，希望当局能采取行动。