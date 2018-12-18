旅费订金7500不翼而飞．15人促“中间人”交代 15名相识友人本打算兴高采烈报名参加今年10月的一趟曼谷旅行团，更通过团中其中一人缴付合共7500令吉的订金，但旅行团逾期多时仍无音讯，订金也不知影<8e2a>，多名受害者因此决定向森州行政议员张聒翔求助，要求该名“中间人”现身交代和追讨退款。

（森美兰．芙蓉17日讯）15名相识友人本打算兴高采烈报名参加今年10月的一趟曼谷旅行团，更通过团中其中一人缴付合共7500令吉的订金，但旅行团逾期多时仍无音讯，订金也不知影<8e2a>，多名受害者因此决定向森州行政议员张聒翔求助，要求该名“中间人”现身交代和追讨退款。

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张聒翔：“中间人”为马华仁保谢嫒明

今日张聒翔与其中5名受害者召开新闻发布会，张聒翔更公开“中间人”的身份为马华仁保区会妇女组主席谢嫒明，限对方在7天内给予受害人交代，如逾期便会采取法律行动对付。

他指出，有关的曼谷旅行团本定于10月31日出发，惟逾期多时却没有获得“中间人”给予明确的答案，无可奈何下，其中一名受害人在仁保县议员丘世龙协助下，前往警局报案。

谢指本身也是受害者

他说，根据警方的资料有关的“中间人”也曾到警局报案，表示已把大家的订金交给另一个人，本身也是一名受害者。

他指出，事主也私下向这名“中间人”询问，为对方的态度却无动于衷和试图推卸责任，然而这位“中间人”身为地方领袖，更应该展现责任向受害人交代和为他们追讨回各500令吉的订金。

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此外，张聒翔也趁此提醒各界，若非跟随受认可的旅行团，同样的状况可能会发生在其他人身上，促请民众需谨慎以对。

萧玉莉：交了钱旅行团无声息

受害人萧玉莉（57岁）指出，于6月期间一行相识数十年的友人组团展开槟城之旅，回程途中随团的印裔导游莫汉向团友推销了价值799令吉的曼谷之旅，并称只剩下15个空缺，并委托随团的上述“中间人”代为收取订金。

她补充，数天后“中间人”便不断询问他们是否要参加可尽快缴订金，由于大家也感到兴趣也缴上订金。尽管没有收条，但给予大家相识多年和住在同一区，她也不以为意，直到2个月后发现旅行团无声无息，因此才开始联络莫汉，莫汉则表示已交由“中间人”处理。

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“我们有开设一个群组，在我联络莫汉不久后，‘中间人’也发了一个进账证明，表示订金已给了莫汉，之后我们要求她给我们行程资料和出发日期等，无论如何催促也得不到，后来群组被拉黑了。”

黄福如盼“中间人”助追讨

而另一受害人黄福如（64岁）则坦言，给予对一个人的信任，所以才答应参加旅团和放心缴付订金，而公开事件也并非针对任何人，只希望这位“中间人”在问题出现后，可以协助追讨或解决。

他也说，大家也是在没有办法之下决定报警，然而警方却建议双方私下解决，但是“中间人”迄今仍无法给予他们一个确切的答案。

至于莫汉，出席的受害人皆对对方的背景毫无了解，也不清楚他和“中间人”的交情程度。

谢嫒明：已转账本身订金也没了

当事人谢嫒明目前虽不在本地，但仍通过短信和语音信息回应，强调本身非领队也没有召集一行人参与曼谷之旅，而是在槟城三天两夜回程途中，大家一起向莫汉报名。

她说，15人包括她也缴了订金，而她只是好心帮助收钱然后通过银行转账给莫汉。如今事情发生此地步，本身已缴的500令吉也没了，所以她也选择报案处理，也不想发表太多，因为清者自清。

她说，其中数人也可以联系莫汉，莫汉也同时在取名为“曼谷之旅”的社交群组里，后来不知何故退出群组，而事情也不知何故演变成今日地步。

团员在“曼谷之旅”群组中早前的对话显示，有者意愿只想追讨回款项，而有者则决定在限期内若依旧无音讯便报警处理。（图：星洲日报）

张聒翔（中）与5名受害人要求有关的“中间人”能做出详细交代，否则将采取法律行动；左一为仁保县议员丘世龙。（图：星洲日报）