Streamyx明年享优惠·网速免费提升至8Mbps 位于没有Unifi宽频覆盖地区的Streamyx宽频用户，可在明年首季享受免费提升网速至8Mbps。

图：网路

（吉隆坡18日讯）位于没有Unifi宽频覆盖地区的Streamyx宽频用户，可在明年首季享受免费提升网速至8Mbps。

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马电讯发文告指出，若有覆盖地区，客户可以选择4G LTE的无限宽频网络。该公司吁请合格提升网速的Streamyx用户，通过Unifi网站或Unifi care应用程序更新联络资料包括电话及电邮。

“我们想说明，提升服务在分阶段进行，预计在2019年首季完成。34万名用户住在Unifi覆盖地区，目前马电讯已成功提升近60%，并维持现有配套及同样收费。”

该公司针对通讯及多媒体部副部长伊丁沙兹里昨日提到马电讯明年3月前将Streamyx提升为Unifi宽频一事，发表文告。对于住在没Unifi覆盖地区的用户，该公司将继续投资适当的科技，为客户提供高速宽频连接，而目前有70%用户网速已提升。