世界健美赛获佳绩．大马争取列明年东运

大马健美队上周六实现清迈世界健美锦标赛勇夺4金1银2铜回国时，受到青体部长赛沙迪（右五）到KLIA2迎接。 （照片来源：赛沙迪个人推特）

（雪兰莪．雪邦18日讯）随着大马在上周清迈世界健美赛取得佳绩后，大马青体部长赛沙迪将与大马奥理会反映，以试图争取将健美列为明年菲律宾东运会的赛项。

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赛沙迪昨日在KLIA2迎接载誉归来的大马健美队后表示，他将在周三会见大马奥理会会长拿督斯里诺萨，以商讨进一步的细节。

健美上次被列为东运会的赛项是在2013年缅甸东运会，大马当时收获1金1银1铜。

他表示，他将与大马健美总会携手共同争取健美列为下届东运会的项目；不过东道主菲律宾虽然列出56项运动，却没有健美项目。

他说，大马最近在清迈世界健美赛中取得4金1银2铜，若是健美下届东运会列为赛项，就有机会为大马贡献金牌。

其中，陈丽莲在55公斤级别和30岁以上级别勇夺双金，沙鲁阿兹曼在167公斤级中夺金，也成为该级别3连冠第1人。

布达阿扎凯也在40至50岁项目中荣获世界健美先生美誉，并在70公斤以下项目夺银。

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赛沙迪宣布，这些选手将在国家体育奖励制度（Shakam）下获得奖励金，其中金牌得2万令吉、银牌1万令吉及铜牌5000令吉。

陈丽莲靠众筹及自费参赛

也是亚洲冠军的沙鲁阿兹曼在受访时表示，他感谢赛沙迪协助他领得拖延了一年的2万奖励金，才使他有参赛的经费，做出参赛的准备。

来自槟城的陈丽莲则表示，这是她人生中夺得最好的成绩。

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陈丽莲也与沙鲁阿兹曼同样陷入经济的困境，幸好她的朋友在社媒筹款下，为她筹了一部分的15%参赛经费，其余大部分的经费都是她个人自掏腰包。