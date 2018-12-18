凌晨雨淹瓜登．居民漏夜搬路面积水难行 今天凌晨下起的倾盆大雨，造成瓜登市区多个地方发生闪电水灾，多个主要道路也因为沟渠积水满溢倒流到路面，导致路面积水影响通行。

直落兰祖花园住宅区在凌晨时分发生闪电水灾，惊醒熟睡中的居民。（图：星洲日报）

（登嘉楼．瓜拉登嘉楼17日讯）今天凌晨下起的倾盆大雨，造成瓜登市区多个地方发生闪电水灾，多个主要道路也因为沟渠积水满溢倒流到路面，导致路面积水影响通行。

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除了瓜登市区，瓜拉尼鲁斯及马江多个地区也发生闪电水灾，甚至有些居民被迫紧急搬迁到疏散中心，以策安全。

瓜登及瓜拉尼鲁斯受到影响的地区分别是苏丹奥玛路一带（登州警察总部前）、直落兰祖花园住宅区、卡玛鲁丁路一带、瓜拉依拜国小前、斯里英丹花园住宅区、登古谷路的达里亚花园住宅区、贞德灵十字路口、古邦依甘及拿督拉查理国中一带。

由于市区许多道路的路面积水，车辆放慢车速涉水而过，引起交通阻塞。

马江7甘榜水灾112村民暂住疏散中心

另一方面，马江有7个甘榜发生突发水灾，截至早上9时，共有3个疏散中心开放，收留112名受到水灾影响的村民。

登州水利灌溉局在文告中指出，瓜登、瓜拉尼鲁斯及马江从凌晨约3时开始下起倾盆大雨，直到早上8时，3小时累积雨量达100毫米以上，有些地方的累积雨量在6个小时超过200毫米。

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该局指出，根据资料显示，平时非雨季时，一个月累积雨量达200毫米。

“今天凌晨的豪雨所累积的雨量已超过平时一个月的累积雨量，导致多个地区发生闪电水灾。”

同时，该局指出，从12月20日开始至28日，登州将发生大涨潮，届时如果遇上豪雨，低洼地区随时泛滥成灾。

居民忙抬高家电

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凌晨一场大雨，让亚逸珍耐路直落兰祖花园住宅区发生闪电水灾，熟睡的居民被惊醒后，发现水已涌进家里，赶紧把家具及家电抬高，同时担心水越淹越高，彻夜未眠守着家园。

每年年杪雨季可说是直落兰祖花园住宅区居民最心惊胆跳的时刻，因为每年几乎都会发生闪电水灾，即使居民已做好防范措施，包括兴建挡水矮墙或加装挡水闸门，可是还是难逃水劫。

龚彩珠：水深2尺高门槛失效

在当地居住约5、6年的龚彩珠表示，她在凌晨约3、4点听到邻居吵杂声，便下楼查看，发现车房一片汪洋，担心水涌进家里，赶紧叫醒丈夫和孩子，把客厅的家具搬至高处。

她说，当初刚搬来时，曾遭遇水灾，时隔多年再次面对水灾，而且情况更严重，让她深感无奈。

“我们已建高门槛地面挡水，不过还是挡不住，原本只是水淹车房，可是大雨下不停，水就流进屋里，约有2尺深。”

她说，幸好他们已经把家具抬到高处，否则损失惨重，不过需要时间处理善后清理工作。

刘志源：水淹车房车送修

另外一名在当地租屋约2年的刘志源表示，他的车房被水淹，水位达半个轿车轮胎的位置，由于担心水淹到引擎里面造成损坏，因此不敢贸然启动引擎，唯有召拖车把轿车送到车厂检查，以防万一。

他说，去年刚入住时，也曾在年秒遇到闪电水灾，可是当时他较迟睡觉，所以听到吵杂声起身查看，及时发现而把轿车移到安全处，这次因为太过熟睡，发现时水已淹进车房。

“我们本来打算明年1月搬家，如今就趁机把东西整理好，早一点搬去新家，免得再次遭遇水灾。”

符美娥：年年雨季都淹水

另一名居民符美娥表示，她和丈夫居住在当地已有10多年，每年雨季都会提高警惕，发现情况不对就会移走停放在车房的轿车，可是今天凌晨的水灾毫无预警发生，轿车被水淹，无法启动引擎，必须送去维修。

“每年雨季我们都做好心理准备会淹水，可是这场闪电水灾在我们熟睡时发生，我们起身时发现水已涌进家里，一些家具来不及移走遭到水浸。”

她说，这个问题每年雨季都会发生，可是却没有解决方案，希望政府正视及关注当地居民面对的问题，让居民无需每年雨季都忐忑不安。

市区苏丹奥玛路成了一片汪洋。（图：星洲日报）

斯里布迪曼国小的办公室惨被水淹。（图：星洲日报）

布沙拉路的路面积水，好心人置放障碍物，提醒驾驶人士勿驶入该路段。（图：星洲日报）

虽然符美娥已兴建挡水矮墙，可是无法阻挡水流进屋里。（图：星洲日报）

凌晨时分的豪雨导致瓜登市区多个地方发生闪电水灾。（图：星洲日报）

卡玛鲁丁路积水，轿车放慢车速涉水而过。（图：星洲日报）

刘志源担心水淹到引擎里面造成损坏，因此召来拖车把轿车送去车厂检查。（图：星洲日报）

居民把家具叠高，避免浸泡在水中。（图：星洲日报）

积水消退，龚彩珠忙着善后清理工作。（图：星洲日报）