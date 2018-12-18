大马国油小型摩哆锦标赛．连续两年发生死亡事故．赛事安全需检讨 这已经是大马国油小型摩哆锦标赛连续两年发生死亡意外，去年5月，32岁的资深选手诺里兹曼也是参加本赛会而发生意外死亡。

（吉隆坡18日讯）大马国油小型摩哆锦标赛再传来噩耗，22岁的莫哈末哈菲兹昨日在柔佛本那瓦镇举行的赛事中意外身亡。

广告

这已经是大马国油小型摩哆锦标赛连续两年发生死亡意外，去年5月，32岁的资深选手诺里兹曼也是参加本赛会而发生意外死亡。

这项小型摩哆锦标赛自1994年开始创办，并且为大马培育以及发掘了不少出色的骑士。然而，近两年都发生了悲剧后，赛事主办单位必须深入检讨比赛的安全以及防范措施。

由于比赛都安排在喧哗且狭窄的街道进行，这无疑增加比赛的风险。

哈菲兹的父亲诺阿兹曼以及前国脚骑士瓦兹阿都哈米都异口同声要求，当局必须详查死亡意外的事件，以避免类似事故一再发生。

大马汽车总会则保证会为这起事故做详尽的调查，而调查结果将会做为未来安全措施的参考。-