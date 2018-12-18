市会开放空档供申请．太平大巴刹不搬了 多年来争议不断的太平百年大巴刹搬迁计划，在太平市议员反映民意下，终于获得市议会取消，并进一步解冻和开放大巴刹空摊位，供有意经营的贩商申请。

市议会终于取消搬迁拥有百年历史的太平大巴刹计划。（图：星洲日报）

（霹雳．太平17日讯）多年来争议不断的太平百年大巴刹搬迁计划，在太平市议员反映民意下，终于获得市议会取消，并进一步解冻和开放大巴刹空摊位，供有意经营的贩商申请。

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梁文毅：小贩市民反对搬迁

太平市议员梁文毅今日公布这项好消息时表示，市议会在2008年太平地方发展大蓝图中，计划搬迁大巴刹的贩商前往都拜的新巴刹，原有巴刹将改为艺术坊。

他表示，搬迁大巴刹计划受到小贩和市民普遍反对，而希望联盟在今年执政后，国州及市议员聆听民意，并由市议员团队在市议会反映民声。

“太平市议会在日前召开的会议中决定收回成命，取消大巴刹搬迁计划，为这项熙攘多年的课题划上休止符。”

招租摊位28日截止

梁文毅说，为了配合大巴刹搬迁计划，市议会在今年初已冻结大巴刹空摊位出租申请，惟随着大巴刹搬迁计划取消，市议会同步解冻和开放大巴刹空摊位，并列入第三轮的空摊位招租名单内，包括43个鱼、菜、水果及猪肉等各类巴刹摊位，为市区黄金策略地点，希望有意申请者留意。

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他说，市议会第三轮空摊位招租从本月17日开始，至本月28日中午12时截止，共有500余个各巴刹、饮食中心及格位供申请。

他呼吁想加入小贩行业，或未有固定摊位者把握机会申请有关空摊位，以便有固定的摊位谋生。

他说，有意申请者可向市议会底层服务柜台购买申请表格，每份2令吉，在填写资料后连同身份证影印本、购表格收据，于截止日期前呈交市议会，并领取当局写有申请日期和所申请摊位的回条，方便往后若有需要时查询。

“为了方便民众，太平各国州议员服务中心备有申请表格，更为需要者提供填写表格服务，惟申请者须自行提交表格予市议会，并缴付当局2令吉和领收据，才将表格等文件一并呈交。

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将通知申请者面试

他说，当局将在过后发出通知函和短讯给申请者，通知他们在指定的日期和时间前往面试。

有意了解招租详情或各摊位租金多少的民众，可向行动党太平各服务中心查询。

梁文毅也指出，市议会在之前的第二轮的空摊位招租接获百份申请表格，并已择定本月20和21日上午9时和下午2时展开面试环节，申请者务必根据所分配时间准时出席，勿错过租档营业的良机。

他补充，市议会已发函和短讯予第二轮的申请者，若未接获通知，可前往市议会柜台查询。

陈天贵：盼拟计划提升大巴刹

太平小贩商业公会主席陈天贵表示欢迎市议会的这项决定，因为这是小贩商多年来所争取的事。

他向星洲日报《大霹雳》社区报说，当年市议会草拟大篮图要搬迁大巴刹时，他曾带头成立了“搬迁大巴刹委员会”，率领各个行业的公会大力反对搬迁大巴刹。

“当时，我也受到政党领袖的压力及指责，但为了小贩及保留太平的古迹，加上获得小贩的支持，便勇往直前，终于守得云开见明月。”

陈天贵说，市议会在取消了搬迁大巴刹的计划后，应拟定全盘计划，维修破旧不堪的大巴刹，进行内外的提升。

“最好是能让大巴刹进行转型，即改善小贩的经营环境及设备，让顾客更喜欢到大巴刹购物，但这些都要小贩与市议会从长计议，需要时间研究。”

李仰秋：大巴刹是太平人回忆

建筑师李仰秋说，他对这项决定感到庆幸及开心，并赞扬新政府及市议员作出了正确的决定。

他指出，太平大巴刹是孕育太平市成长的摇篮，也是太平的遗产及旅游景点，其英殖民地的热带式设计非常特别，都是以木制成，有超过2层楼高的屋顶可通风防热，还有许多木制百叶窗可以采光。

“这是旧时代的建筑智慧，最重要的是大巴刹有许多太平人的回忆，游子在回乡时可到大巴刹购物，寻回以前的记忆。”

构造良好仅需维修保养

曾担任太平市议会古迹顾问的李仰秋表示，当市议会决定不搬迁大巴刹后，在进行维修时也应不要去更改大巴刹的建筑结构，而是要原汁原味。

他表示，大巴刹目前的构造还是很好，只是要加以维修及保养。

他说，大巴刹除了是市民消费的场所，也是人们集会的地方，可协助太平推动旅游业，许多文化及食物都在巴刹内可以找到。