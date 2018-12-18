舒马克50岁生日．法拉利办特殊展览 舒马克是在5年前的一次滑雪事故中受重伤后，虽抢救成功，但一直处于昏迷状态，而且从此再也未在公开场合露面，仅有家人和国际汽联（FIA）主席托德等关系极为密切的好友能够前往探望。

（意大利．马拉内罗18日讯）健康状态仍是个谜的德国“车神”舒马克将在明年1月3日迎来50岁生日，意大利车队法拉利已计划届时为他举办特殊展览，以回顾7届F1世界冠军的法拉利生涯。

广告

舒马克是在5年前的一次滑雪事故中受重伤后，虽抢救成功，但一直处于昏迷状态，而且从此再也未在公开场合露面，仅有家人和国际汽联（FIA）主席托德等关系极为密切的好友能够前往探望。

法拉利为贺舒马克来临的50岁生日，特别安排在其意大利马拉内罗的总部举办特殊展览。

（法新社档案照）

“车神”的经纪团队也透过舒马克的社交媒体，针对此次展览发表了声明。

“从1996至2006年期间，舒马克曾连续5年捧起车手世界冠军（2000至2004年），并且帮助法拉利车队6度夺下车队世界冠军。”

“展览将包含7届F1世界冠军法拉利生涯中令人难忘的图片，正是通过这一些重要的瞬间他在车迷心中构建了F1历史上前所未有的传奇。”

舒马克当前正在自己位于瑞士的家中继续接受治疗，不过“车神”的康复进度依旧是个谜。