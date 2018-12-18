隆交通罚单50%折扣·不见人龙反应冷 吉隆坡交警在两个月内两次举办交通罚单50%折扣优惠，但这次民众的反应不比上次配合屠妖节展开的罚单优惠活动来得热烈，不见有人龙，民众可轻松快捷的就缴清罚单。

吉隆坡交警总部外的道路交通顺畅，丝毫不受罚单50%折扣优惠活动的影响。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）吉隆坡交警在两个月内两次举办交通罚单50%折扣优惠，但这次民众的反应不比上次配合屠妖节展开的罚单优惠活动来得热烈，不见有人龙，民众可轻松快捷的就缴清罚单。

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虽然已经是活动第二天，但据记者今早观察，前来吉隆坡交通调查及执法总部偿还罚单的民众寥寥无几，警方特别为民众而设的遮阳篷空无一人，民众无需领取号码牌，就可直接进入室内的服务柜台缴付罚单，而吉隆坡交警总部外的道路交通也顺畅。

截止午休时间，有民众陆续前来缴付罚单，人潮才稍微增加。

罚单缴还柜台的一名交警透露，前来缴付罚单的民众变少，很可能是因为有许多民众已趁着上个星期的雪州交警会客日时所举办的50%交通罚单折扣优惠，缴清了积欠的罚单。

曾小姐（32岁，市场调查员）说，她昨天听到电台新闻才获知这项活动，所以今早特地与妹妹前来缴付一张闯红灯罚单，而缴付罚单过程也在10分钟内完成。

“我妹妹有响应上个月的罚单折扣优惠，但是因为大排长龙而无法顺利缴付罚单；所幸今日并无人潮，也不需排队拿号码。”

而另一名前来缴付罚单的民众嘉亚詹德兰（38岁，医务人员）表示，他特地从怡保驱车至吉隆坡交警总部缴付3张的罚单，并庆幸所有罚单都获得50%折扣。

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这项罚单折扣优惠活动自昨日展开至后天（20日），开放时间是早上8时30分至下午4时，折扣项目不包括车祸罚单、已注明无法享有折扣罚单（NC）、法庭审讯中的罚单、安全行动下的罚单以及罗里罚单。

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前来缴付罚单的民众寥寥无几，显得格外冷清。（图：星洲日报）

一名民众在提款机前提款，准备缴付罚单。（图：星洲日报）

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由于人潮过少，警方为民众特设的遮阳篷空无一人。（图：星洲日报）