元首杯．欲称霸入选赛．暴走骑士野心勃勃 A组分别有暴走骑士、雪兰莪快速猎手、纳闽和美里火马，将进行单循环赛，前2名进入交叉半决赛，进入决赛的两队将直接晋级决赛圈。

集合了多位州手的暴走骑士来势汹汹，期望在元首杯入选赛争冠。

（吉隆坡18日讯）迎来一年一度的第60届元首杯篮球赛前，今年改制让球会加入战围的元首杯入选赛（19至23日）将在周三打响，A组的暴走骑士领队林玉明就为球队设下冠军目标，以便能闯入决赛圈。

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A组分别有暴走骑士、雪兰莪快速猎手、纳闽和美里火马，将进行单循环赛，前2名进入交叉半决赛，进入决赛的两队将直接晋级决赛圈。

而由大马篮总副会长谢铁文持有的暴走骑士，集合了雪兰莪、吉隆坡和霹雳州球员，队内多人都曾打过元首杯，经验相当丰富，这在林玉明看来是球队的一大优势。

林玉明：不临时抱佛脚

40岁的林玉明接受《星洲体育》访问时说：“我们队内有很多州手，像是杨启益、何耀隆等人，他们将作为主力出战。这次，我会提拔3个年轻球员上来，让老的带小的去比赛，累积经验，以后就能站上更大的舞台。在默契上我毫不担心，因为招揽的雪兰莪和吉隆坡球员都曾经为我们打球，默契沟通很好，队内气氛很棒。”

“老实说，我对球队的前景很有信心，因为我们有长期训练，之前一个星期至少2天练球，最近也为了元首杯入选赛特别加练，没有临时抱佛脚。所以，这次要冲击冠军，如果进到决赛圈，我们也要力争前3完赛。”

暴走骑士忌惮美里火马

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谈到球队的风格，林领队表示：“我们是成熟型球队，球员们都沉稳对待比赛，耐心进攻，不会冒着风险去打球。”玉明提到暴走骑士刚在上个月19至23日去到菲律宾参加亚洲大学篮球联赛，拿到第4名。

比较其他小组对手，林玉明较为忌惮美里火马，他听闻后者在砂拉越很活跃，一直有训练和比赛，实力不容小觑。“现在评价其他球队还太早，因为各队的最终名单还不知道，所以很难分析实力。但我们在这组可以说是抽到上上签，毕竟无需碰上B租的金群利篮球俱乐部和西港马来西亚猛龙。”

雪快速猎手有备而来

另外，雪兰莪快速猎手将在63岁教练丘德华带领下出战，他直言这只是半职业球队，如果能够在小组中拿到胜利就是巨大惊喜。

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丘德华表示：“我们不像其他队有那么多好球员，更多是以年轻的为代表，整支球队平均年龄在20岁左右，我看重整体和球员们之间的团队精神。至于成绩方面，只要他们全力以赴就好，最重要是从比赛中汲取宝贵经验。”

这次雪兰莪快速猎手选择出队的另一原因，是要让大马人更深入的认识篮球，“可能很多人不了解，其实半职业球队已经很普遍了，给了年轻人平台打球，培养出更多好球员。”

据丘教练透露，雪兰莪快速猎手从2个月前就开始“练兵”，有备而来。此外，他们曾经打过国内大大小小的公开赛及联赛，如全民篮球联赛、苏丹杯和Molten杯等。

元首杯全国篮球锦标赛

赛场：大马篮总体育馆

男子组入选赛19日赛程

下午4点20分

A组：雪兰莪快速猎手 对 富农骑士

下午6点

B组：金群利篮球俱乐部 对 马六甲三忠宫

下午7时40分

A组：纳闽 对 美里火马