“联储局升息见好就收”‧特朗普一周3枪 就在联储局还有两天就要进行今年第四次升息时，美国总统特朗普和他的高级贸易顾问周一加大了对联储局收紧货币政策的批评力度。

特朗普在推特上写道：“令人难以置信的是，在美元非常强劲、几乎没有通膨、我们周围的外部世界都炸了窝了，巴黎在燃烧、中国在走下坡路之下，联储局甚至还考虑再次升息。见好就收吧！”（图：美联社）

（美国‧华盛顿18日讯）就在联储局还有两天就要进行今年第四次升息时，美国总统特朗普和他的高级贸易顾问周一加大了对联储局收紧货币政策的批评力度。

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酝酿第四次升息

特朗普在推特上写道：“令人难以置信的是，在美元非常强劲、几乎没有通膨、我们周围的外部世界都炸了窝了，巴黎在燃烧、中国在走下坡路之下，联储局甚至还考虑再次升息。见好就收吧！”

几小时后，美国国家贸易委员会主任纳瓦罗（Peter Navarro）加大了批评力度，称联储局像9月那样发出明年将继续升息的信号，简直是“疯了”。

纳瓦罗对CNBC电视表示，联储局周三不应该升息，不是因为经济放缓，而是因为经济增长并没有刺激通膨攀升。

国贸主任促看数据

“我认为联储局应该做的很简单，就是按照它所说的去做，也就是看数据......而不是仅仅说你将在明年升息3次－－这太疯狂了。要看数据！”

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投资者大举押注联储局将在周三结束为期两天的政策会议后升息，因该中行承诺将逐步升息至中性水准，以防止经济过热。

许多经济学家还预计，联储局明年将继续升息，尽管在可能出现经济衰退的情况下升息步伐会放缓。

特朗普频繁地大声抨击联储局和联储局主席鲍威尔今年升息的行动，尤其是在股市动荡、美国公债回酬率开始显示出近期可能出现衰退的迹象之际。

特朗普上周二（11日）接受《路透社》采访时表示，在他与中国，可能还有其他国家展开日益激烈的贸易战之际，他需要灵活降息来支持更广泛的美国经济。之后他在上周四（13日）又表示，希望联储局不要进一步升息。

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由于通膨率达到联储局2%的目标，且鲜有决策者担心通膨过高，纳瓦罗暗示，联储局升息的理由是错误的。

“实际上，我们的通膨率为零。因此，我目前听到的联储局周三升息的唯一理由是，他们必须以某种方式表现出他们不受白宫影响的独立。”