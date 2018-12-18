玩飘移赛车．阿哲摘2年度总冠军 东于哲成员阿哲（陈泽耀）近年来醉心于赛车并成为业余赛车手，他一口气在马来西亚速度节（MSF）的飘移赛事（Drift Gonzo）拿下两个项目的年度积分总冠军，开心地在脸书上发文感谢同车队的战友兼导师！

（吉隆坡18日讯）东于哲成员阿哲（陈泽耀）近年来醉心于赛车并成为业余赛车手，他一口气在马来西亚速度节（MSF）的飘移赛事（Drift Gonzo）拿下“Super1600”、“Street Categories”两个项目的年度积分总冠军，开心地在脸书上发文感谢同车队的战友兼导师！

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阿哲也透露正计划明年参与泰国的飘移比赛，目前已经向公司请假，明年将会专注较大的飘移比赛上。他说：“其实2018年参与蛮多飘移赛事，2019年将会慢下脚步，看准一些大型的赛事才参加。希望有一天能在国外比赛，从赛事主持人口中介绍我是来自马来西亚的车手。”

阿哲演艺行程满档，但仍抽出时间参加大大小小的飘移赛事，这次更凭实力拿下马来西亚速度节（MSF）两个项目的年度积分总冠军。