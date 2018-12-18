郭珂嘉：冬至．韩风 夜深风寒。倚靠窗沿远远眺望机场控制塔环绕探视的灯光，像武侠世界里惊鸿一瞬的剑光，将夜幕片片割切，又迅速缝合成夜的黑。这个国家，诺言早就像这道光被天空给健忘掉，风过了无痕。

夜深风寒。倚靠窗沿远远眺望机场控制塔环绕探视的灯光，像武侠世界里惊鸿一瞬的剑光，将夜幕片片割切，又迅速缝合成夜的黑。这个国家，诺言早就像这道光被天空给健忘掉，风过了无痕。

广告

好不容易，圣诞铃声又响起，冬至踩踏<7740>雨迹蹒跚而来。雨倾盆的下，风刮伤屋脊嘶嘶叫疼泪撤窗玻璃模糊了街景，屋里电视机屏幕里口沫横飞论政去政治化，先天下之忧而忧兮。关窗开冷气嗑瓜子喝口啤酒，风声雨声屋里屋外国事家事，都只能算是沾酱的馅，日子清淡清淡像碗里浮游的汤圆，有些甜但已惘然，粘粘糊糊又虚长了一岁，吞咽几口就过了这个年。

这个年被绑在这个国家缥缈远景里，蓦然回首千百度，笑语盈盈暗香去，那人却杳然。夜已深，电视机屏幕还在上演偶像剧综艺游戏问责论政，风雨交加这个国度批斗了半载，搅混了一滩污水，明朝雨遏残枝花落，新的一年送戌迎亥，八戒来当道，没啥不一样。

夜深疯韩。电视机屏幕里台湾爱河装置环绕探视的灯光，像武侠世界里人剑合一的气魄，将夜幕片片剖开，又迅速扩散成泛泛波浪。这座城市告诉了世界，政治永远无法填饱饥饿的肚子，当游客不来市景萧条时，再多的口沫横飞都无法先天下之忧而忧，没钱就是伤感情的事，送出的肉丸鸡排不仅仅挑动了味蕾，

日子开始像碗里浮游的汤圆，有些甜但明朝新岁，爸爸妈妈说长大了一岁，踏踏实实就从这个年开始，拚经济啦。

这个年在这个城市沸腾起来的愿景里，笑语盈盈暗香中，蓦然回首，那些年握紧拳头高喊的口号已杳然。夜已亮，电视机屏幕正在上演偶像剧综艺游戏问责论政，风雨交加这个地域批斗了半载，韩流刮走了政治混水，一周后从爱河开始，天蓝地绿送戌迎亥，猪笼入水，就是不一样。

冬至。来一碗汤圆，有些甜，可是不能当饭吃。

广告

（星洲日报．砂拉越．情怀大地．作者：郭珂嘉）