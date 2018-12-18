“我跟你之间未了结”．伊布留战美职联 37岁的伊布拉希莫维奇贵为瑞典历史进球王（116场62球），同时也是第1位代表7支不同球队参加欧冠的球员。他在这赛季远度重洋挑战美职联，代表洛杉矶银河出战27场进22球10助攻，并拿下美职联年度最佳新援奖，证明自己宝刀未老，因此吸引了数支欧洲豪门注意。

伊布拉希莫维奇正式宣布不回欧，而是留在与他“还未了结”的美职联踢球。（美联社照片）

（美国．洛杉矶18日美联电）瑞典射脚伊布拉希莫威周一通过社交媒体宣布，他下赛季将继续征战美国职业足球大联盟（MLS），但其所属球队洛杉矶银河至今仍未正式确认此消息。

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37岁的伊布拉希莫维奇贵为瑞典历史进球王（116场62球），同时也是第1位代表7支不同球队参加欧冠的球员。他在这赛季远度重洋挑战美职联，代表洛杉矶银河出战27场进22球10助攻，并拿下美职联年度最佳新援奖，证明自己宝刀未老，因此吸引了数支欧洲豪门注意。

当中尤以伊布前东家之一AC米兰动作最为活跃，但该队在上周已确认其租借合约无法落实。

伊布周一于社交媒体上发布以“美职联我跟你之间还未了结。”为标题的影片，透露了其最终动向。

据伊布透露，他与洛杉矶银河的新合同年薪将比去年的150万美金（约627万令吉）来得高，他也将成为指定球员。

洛杉矶银河上赛季战绩13胜12和9负，居西部联盟第7名无缘季后赛，在上周该队也宣布了球队的新任总教练克罗伊斯。