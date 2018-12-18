重查赵明福案无下文．赵明福基金会：内长违内阁议决？ 赵明福民主基金会促请内政部长丹斯里慕尤丁解释，为何接到总检察署信函5个月后，警方仍未针对赵明福案件展开新的调查，是否违抗内阁于6月20日作出的重新开案调查议决。

（吉隆坡18日讯）赵明福民主基金会促请内政部长丹斯里慕尤丁解释，为何接到总检察署信函5个月后，警方仍未针对赵明福案件展开新的调查，是否违抗内阁于6月20日作出的重新开案调查议决。

广告

该基金会发表文告说，内阁必须提醒内政部长有责任确保警队即刻开案调查赵明福命案，新的调查必须由前上诉庭法官哈密苏丹领导的特工队负责，其成员包括警方、总检察署、法律学者阿兹米沙隆、人权委员会和律师公会。

文告表示，武吉牛汝莪国会议员蓝卡巴星揭露，总检察长汤米汤姆斯于今年7月17日致函全国总警长弗兹哈伦，指示警方重新开案调查赵明福政治命案，赵明福民主基金会对此感到震惊。

“这与慕尤丁在10月25日发表的言论互相矛盾，慕尤丁指称警方仍未收到总检察署的指示，以重新开案调查赵明福案件。”

文告说，希望联盟在今年五月大选被选为新届政府，乃是基于它承诺改革民主制度和提升公共机关的服务和问责精神。鉴于警方在过去几次的赵明福命案调查中并不中立和不专业，警方的形象已受到严重打击。因此警方必须尽速调查此案，以重建人民对警队的信心。