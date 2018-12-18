中欧斥美国令WTO陷危机 美国周一遭到中国和欧盟的抨击，这两个主要贸易伙伴指责美国采取贸易保护主义措施，令世界贸易组织（WTO）陷入危机。

（瑞士‧日内瓦18日讯）美国周一遭到中国和欧盟的抨击，这两个主要贸易伙伴指责美国采取贸易保护主义措施，令世界贸易组织（WTO）陷入危机。

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日本、瑞士和加拿大也对美国提出批评。

美反责中违反规则

美国驻世贸组织大使习达难（Dennis Shea）回应称，中国“不公平竞争行为”违反世贸组织规则，损害了外国企业及员工。

可是，他强调，华盛顿将引领世贸组织改革。

习达难的表态招致中方指责。中国常驻世贸组织大使张向晨称，美国对钢铝产品征收关税，打着国家安全的幌子，“让单边主义的怪兽再次肆虐”。

欧盟驻世贸组织大使范亥克伦（Mark Vanheukelen）表示：“世贸组织陷入深度危机，而美国正处于危机中心。”

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世贸组织每两年一次评估美国贸易政策，各方在此次会议上措辞激烈。

为迫使世贸组织改革，特朗普团队否决世贸组织上诉机构新法官的任命，导致该机构出现席位空缺，将无法对贸易争端做出具有约束性的裁决。

习达难表达了对世贸组织争端解决机制反复无常的忧心，并称该上诉机构的一些司法解释好高骛远。

张向晨反驳称，美国否决新法官的任命，让该机制频临瘫痪。欧盟的范亥克伦敦促华盛顿加入对欧盟与其他11个成员国上个月提出的改革方案的磋商。

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范亥克伦和加拿大特使德波尔（Stephan de Boer）批评了美国的政府采购市场限制，尤其是通过“购买美国货”的立法。

一贸易官员称，对于美国以国家安全为由对钢铝加征关税的做法，日本和瑞士也表达关切。

习达难称美国是“全球最开放及最具竞争力的经济体之一”，实行全球最低的关税，并否认美国的做法是“单边主义和保护主义”。

虽然他没有提到使中美濒临重大贸易战边缘的钢铁争端，但他为美国的301条款调查辩护。该调查3月发现，中国在技术转让、知识产权和创新方面的做法存有歧视。

张向晨则称，美国通过301措施大面积提高关税，“令沉寂多年的单边主义怪兽再次肆虐”。

习达难称，美国致力于解决对世贸组织功能的担忧，并称：“必须改革，该机构才能存在下去。”