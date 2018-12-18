移民局总监：用假或损坏证件．7.3万外国人被拒入境 移民局总监拿督斯里慕斯达法说，迄今总共有7万3000名外国人因为用假证件、护照不足半年和损坏等原因，而在全国146个海陆空关卡被拒入境。

慕斯达法（前排右二）切蛋糕庆祝移民局日。右三为纳斯里。（图：星洲日报）

（雪兰莪．雪邦18日讯）移民局总监拿督斯里慕斯达法说，迄今总共有7万3000名外国人因为用假证件、护照不足半年和损坏等原因，而在全国146个海陆空关卡被拒入境。

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他说，一些外国人在入境时出示假入学证，学院被发现根本不存在和已经关闭了。

“而一些外劳在入境后，原本规定雇主须在6小时内接走，但是，等了3天都无人来接领。”

遣返大部份被捕非法外劳

他是今日在吉隆坡国际机场移民局日庆典后，向记者发表谈话。出席者还有吉隆坡国际机场移民局主任纳斯里。

此外，慕斯达法说，移民局截至昨日，已扣捕了4万6000名非法外劳，大部份已被遣送回国，只有少过9000人还滞留在马。

他说，当局推展迅速的程序，包括提控上庭，并且与大使馆联系，才得以迅速把非法外劳遣返回国。

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“政府从中节省了很多膳食费用，也缓解了外劳扣留营的拥挤问题。”

他指出，也有约1400名冥顽不灵雇用和窝藏非法外劳的雇主被对付，大部份雇主已被提控。

他说，移民局迄今总共展开了1万4250项取缔行动，检查了18万5065外劳，成功取缔了4万6630非法外劳。

数据显示，其中印尼人最多，占1万5456人、孟加拉占9785人、缅甸占4555人、菲律宾4054人、泰国3383人和其他9408人。

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在涉及的1367名雇主中，大马人占1267人、印尼人26人、孟加拉17人和泰国11人，以及缅甸10人。

每年接待1600万游客在8941名被扣留在扣留营的外劳中，1822人是女性和205名儿童，6914人是男性，其中3127人是印尼人、1712人是缅甸人、1490人是孟加拉人646印度人。

在被遣返的外劳中，印尼占1万9873人、孟加拉4928人、缅甸4378人、泰国4085人、越南3276人、印度2366人和尼泊尔1000人。

另一方面，慕斯达法称，吉隆坡国际机场和第二国际机场的移民局每年接待1600万名出入境的游客，而且效率非常快速。

他说，吉隆坡国际机场移民局也连续4次获得世界最佳移民局服务的认可，而大马国际护照最近也被认可为高安全印刷的证件。