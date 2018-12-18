阿兹莎：避免性侵案重演．家长应更重视儿童看管 妇女及家庭发展部长旺阿兹莎今日指出，该部严正看待昨天本地报章报道的三宗涉及青少年的性侵罪案，并促请家长、照顾者和社会更重视儿童的看管，以确保这类事件不再发生。

（布城18日讯）妇女及家庭发展部长旺阿兹莎今日指出，该部严正看待昨天本地报章报道的三宗涉及青少年的性侵罪案，并促请家长、照顾者和社会更重视儿童的看管，以确保这类事件不再发生。

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旺阿兹莎发表文告说，家长和照顾者应该对孩子的活动和交往情况保持敏感，不要让他们觉得缺乏关爱和能够与父母和家人分享他们的喜怒哀乐。

本地报章昨日报道的三宗青少年性侵罪案为第一宗案是涉及13岁和15岁兄妹的乱伦案，并导致诞下一名女婴：第二宗是硬闯入屋强奸女友案，以及第三宗是褓姆孩子鸡奸其母亲照顾的孩子。

确保孩子福利获照顾

她说，目前警方正在调查这三宗案件。该部预料调查和检查工作将会尽快完成，以便当局能够采取适当的法律行动。

她表示，妇女部通过社会福利局将会提供各方面的援助和支持，确保孩子的福利获得照顾，这包括为孩子和其家人提供心理和辅导服务。

旺阿兹莎说，妇女部在解决儿童性侵犯案件时所面对的最大挑战是如何提高社会醒觉，例如让儿童和青少年了解性教育和确保他们懂得如何保护自己免受性侵害；社会人士必须扮演各自的角色，包括在发现这类案件时挺身而出报案；社会福利局正在鉴定活在滥用毒品家庭中的儿童，以把他们迁移到该局下受照顾；此外，家长也需要确保孩子没浏览色情网站。

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她说，妇女部已通过Sahabat BIJAK计划（反儿童刑事罪案指数）推出各种计划，以保护儿童的安全和免受任何形式的虐待、利用、疏忽照顾、暴力和欺压等。