刘镇东：拟下月谈海域争议．马不与新国舌战 国防部副部长刘镇东指出，我国空军已作好准备应对任何突发事件，外交部也准备明年1月与新加坡针对海域边界争议展开会谈，只是大马不会回应新国的挑衅言论。

刘镇东：政府不要卷入两国之间的口舌之战。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）国防部副部长刘镇东指出，我国空军已作好准备应对任何突发事件，外交部也准备明年1月与新加坡针对海域边界争议展开会谈，只是大马不会回应新国的挑衅言论。

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刘镇东今日在国会上议院回答巫统上议员哈纳菲桑马末的附加提问时说，我国不回应新加坡包括国防部长黄永宏最近针对马新海域边界之争议发表挑衅的言论，因为政府不要卷入两国之间的口舌之战。

他相信新国这么做或许有其考量，毕竟新加坡明年将举行大选，大马不会掉入他们的圈套。

在回答诚信党上议员胡桑慕沙的口头提问时，刘镇东披露，国防部明年将向国会提呈国防白皮书，以探讨改善国防卫队成员、家属和退伍军人的福利。

他指出，该白皮书将叙述国防部在防御战略和国家安全的发展方向。

他说，政府最近也批准为140名前军人或退伍军人提供财务援助，涉及的援助金数额高达50万令吉。