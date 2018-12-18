许文远：商海空争议．马新料可达双赢方案 新马两国下个月举行双边会谈，基础建设统筹部长兼交通部长许文远说，新国希望平和、冷静且专业地处理争端，如果马来西亚有相同的意向，相信两国可取得双赢的解决方案。

许文远：新加坡希望平和、冷静且专业地处理争端。（图：星洲日报）

（新加坡18日讯）新马两国下个月举行双边会谈，基础建设统筹部长兼交通部长许文远说，新国希望平和、冷静且专业地处理争端，如果马来西亚有相同的意向，相信两国可取得双赢的解决方案。

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他昨天（12月17日）回答媒体有关新马争端的问题时透露，双边会谈的议程将涵盖两国领海争议和实里达机场的仪表降陆系统（ILS）课题。

许文远说，由于双边会谈举行在即，新国正在为相关讨论做积极准备，有意真诚地开展谈判，并希望理智终将取胜。

他说：“我国希望平和、冷静且专业地处理争端，如果两国意向相同，我相信我们可以取得双赢的解决方案。”

仍有两大马船在新国领海

而停留在新国领海的大马船只数量也不断改变，继上周三（12日）从两艘减至一艘后，许文远昨天透露，目前有两艘大马船只在新国领海内。

但他强调，问题不在于计算有几艘船。

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“我国呼吁大马撤回所有船只，因为这不利于即将举行的双边会谈。首先，这没有必要，因为这对于大马的法律声索没有丝毫作用。”

“我国也依旧担心其中风险，因为如果两艘船只面对面，意外可能发生，即使是无意的，但一旦发生什么事，就非常麻烦了。遗憾的是，大马不同意撤船，所以我们还得看双边会谈的进展。”