足总拟定未来2大计划．陈清和续约帅位有谱 50岁的陈清和，其执教合约将直至12月31日才结束，只能等至月杪才能知晓自己的合约是否获得更新。

（吉隆坡18日讯）大马国足主帅陈清和虽然达到了大马足总订下的绩效指标（KPI），但是他能否继续担任国足主帅，本月杪才能揭晓，但足总透露陈清和明年将肩负起国足两大计划，似乎已暗示续约不是问题。

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大马在本届铃木杯东南亚足球赛在不受看好的情况下，一路闯进决赛，经过两回合的决赛才以2比3输给越南，屈居亚军。

50岁的陈清和，其执教合约将直至12月31日才结束，只能等至月杪才能知晓自己的合约是否获得更新。

陈清和。（档案照）

足总本月杪检讨后做决定

大马足总秘书长史杜沃昨日表示，大马足总将在本月杪开会，以决定委任国家队、5人足球队和女足的教练。

他说，在会议中将检讨各队教练的表现，教练将会被要求提呈未来计划的报告。

他表示，战绩是教练表现的最佳证明，所以一切进行顺利，各国家队的教练人选将会在会议后公布。

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他说，陈清和在明年的计划主要是备战2022年世界杯入选赛和2023年亚洲杯。

大马目前的世界排名虽然是167，但是大马在10月16日以0比1输给世界排名91的吉尔吉斯及世界排名100的越南。

他表示，大马足总已致函数国要求进行友谊赛，希望今年年杪就获得回覆，以便在明年3和6月举行友谊赛。