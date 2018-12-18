财长：自立合作社获1.5亿免息拨款．“马华赚6000万利息全归己” 财政部长林冠英说，马华旗下的自立合作社（KOJADI）在过去3年，总共获政府1亿5000万令吉拨款，并拥有10年免息期，当中可赚取高达6000万令吉的利息收入，实属匪夷所思；有鉴于此，他认为政治与商业应该分家，政治与教育也是一样必须分家。

（吉隆坡18日讯）财政部长林冠英说，马华旗下的自立合作社（KOJADI）在过去3年，总共获政府1亿5000万令吉拨款，并拥有10年免息期，当中可赚取高达6000万令吉的利息收入，实属匪夷所思；有鉴于此，他认为政治与商业应该分家，政治与教育也是一样必须分家。

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他说，自立合作社分别在2015年、2016年及2017年各获得5000万令吉的拨款，10年的免息期。换句话来说，马华的合作社把钱借给华商后得到的利息全数归于自己，而非华社所拥有。

“马华的合作社收取的年利率为4%，若以1亿5000万来计，一年下来的利息收入就有600万令吉，10年则有6000万令吉。我们为何要让马华控制的自立合作社来赚取这笔丰厚的利息收入，让原本应该属于华社的钱，最后变成马华KOJADI的收入？”

他说，马华是一个政党，理应为大众争取权益，可是更多的时候，它却像一个财团，为权为钱而斗争，不止闹过领袖骗钱的合作社丑闻，也有一些领袖总是想方设法利用自身的权力来升官发财。

他指出，当他宣布继续拨款5000万令吉予“华商中小型企业微型贷款”，并在明年1月1日起交由国民储蓄银行（BSN）以更专业的方式处理后，马华却换一套说词指指点点，但不向社会大众解释过去该党是如何透过有关拨款赚取丰厚的利息？

他说，除此之外，马华也针对拨款程序不断提出质疑，甚至怀疑钱会不会批下来。“也许马华领袖已经44年没有出任财政部长，所以才会不理解当中的运作过程。等到明年钱下放后，马华自然就会知道答案。”

他强调，自立合作社与马华有着密切的关系，而且不是一个真正的中小型企业组织或金融贷款机构。有鉴于此，秉持着政治与商业分离的原则，政府不可以拨款给政党政治因素的公司机构。