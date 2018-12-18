宗教与教育应否结合？．魏家祥挑战林冠英回答 马华总会长拿督斯里魏家祥抛出两道问题，挑战财政部长林冠英回答，即宗教和教育是否应该结合？以及是否会废除玛拉工艺大学和大学预科班的入学限制？

（亚依淡18日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥抛出两道问题，挑战财政部长林冠英回答，即宗教和教育是否应该结合？以及是否会废除玛拉工艺大学和大学预科班的入学限制？

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魏家祥今日在脸书贴文说，林冠英不断用同样的句子重复“政教应该分离”，所以他也用“新论述”来挑战林冠英回答，同时欢迎郭素沁、张聒翔、张哲敏和发表“乞丐论”的谢琪清代答。

“首先，宗教学校（Sekolah Agama）是宗教和教育的结合，林冠英不断重复政教应该分离，那么宗教和学校教育是否应该结合？”

他说，目前数百所由国内穆斯林民间社会设立的宗教学校，是否应该关闭？还有自独立以来就存在400所教会学校（Sekolah Mubaligh）又将何去何从？

促答是否废大学固打制“第二，当年在野时，林冠英发表很多关于招生制度不公的言论，如今他已执政，是否会废除玛拉工艺大学和大学预科班的入学限制？”

他希望林冠英不会再耍那套绝招——“静静”，并勇敢的作出回应。