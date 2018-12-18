陈德钦：林冠英政经教分离论．“请向马来社会讲一遍” 针对财政部长林冠英一再提出“政、经、教分离”的理论，马华副总会长拿督陈德钦促请林冠英向马来社会讲同样的话，在国内一视同仁的向各族落实统一的标准，即政、经、教分离政策。

（吉隆坡18日讯）针对财政部长林冠英一再提出“政、经、教分离”的理论，马华副总会长拿督陈德钦促请林冠英向马来社会讲同样的话，在国内一视同仁的向各族落实统一的标准，即政、经、教分离政策。

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他在文告中向林冠英提出3问题，即政经教分离是否表示政府放弃所有官联企业（GLC）的拥有权？政府完全退出经济领域？

“第二，政府是否准备废除所有领域的土著固打制？因为固打制的存在是政治介入经济的模式。

“第三，照顾单一种族的政府机构要求拨款算不算政治化？例如玛拉的拨款，基本上，他们即使没有要求，林冠英已自动批准，为何华社要求，财长不批准之余，还要指华社政治化？这是什么标准？”

他说，身为马来西亚人的财长，应有马来西亚人的精神，不应在减少拨款的事件上，要华社保持静静，不准要求，否则就被扣上“政治化”的罪名，这是华社不敢担当的罪名，毕竟华裔也是马来西亚公民。