谨慎并购 积极增产‧顶级手套2020年攫全球30％ 顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）谨慎进行并购和积极拓展产能，以期2020年攫取全球30%的市场份额目标能够如期实现。

（吉隆坡18日讯）顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）谨慎进行并购和积极拓展产能，以期2020年攫取全球30%的市场份额目标能够如期实现。

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2年增4%份额

顶级手套执行主席丹斯里林伟才在业绩汇报会上承认，要在2年内将市占率由目前的26%提升至30%面对一定的挑战。

林伟才补充，要在当下的营运环境增加4%市占率并不容易，惟集团将继续进行拓展计划和谨慎并购。

林伟才强调，顶级手套在经历“贵买”Aspion风波后，在进行并购计划时更谨慎。

“我们从过去的经验中学习。”

林伟才认为，丁腈手套在全球的需求强劲，预计按年可增长10至15%，而顶级手套在积极拓展产能下，有能力攫取更多市场份额。

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询及Aspion厂房何时才能转亏为盈，林伟才指出，虽然Aspion厂房仅为顶级手套贡献10%营业额，惟对集团依然非常重要，而集团已经在今年7月派遣经验丰富的团队接手管理层，需时才能看到厂房转亏为盈。

他指出，早期顶级手套旗下厂房仅需时1至3年就转亏为盈，而Aspion需要改善产品、品质、营销、营运等方面，惟相信Aspion是有能力转亏为盈。

林伟才也表示，集团已在截至2018年8月31日止财政年为Aspion作出减值拨备，因此最新季度财报无需再拨备，惟未来每个财政年末季都将进行减值拨备。

林伟才也指出，近期丁腈手套原料价格走跌，顶级手套也将会调整产品价格。

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他指出，公司将随原料价格变化，调整丁腈手套售价。

林伟才指出，集团也专注在研究和开发上，以便产品能够符合市场需求。

至于保险套业务进展，林伟才指出，产品及厂房需取得认证，目前进展顺利，希望能够在未来1至2个季度完成认证，继而开始销售。

林伟才也指出，顶级手套预计明年首季发行可转换债券还债，料可按年节省2400万令吉贷款利息。

“外劳事件因为树大招风”

顶级手套卷入外劳超时工作风波一事，林伟才相信是“树大招风”所致。

他认为，顶级手套是全球最大的手套制造商，容易引起注意；市场上竞争者妒忌跨国企业和大企业表现非常好而抹黑是很普遍的事情。

林伟才相信，“假新闻”是无法持久的。他强调，顶级手套依然坚守本份，持续做好本身的业务。

他也说明集团外劳的福利，并且禁止加班超过法定时数。

他指出：“至今为止，未接获任何取消订单的通知，而负责供应给英国国家医疗服务机构（NHS）的客户也表态满意我们的回应。”

林伟才表示，英国国家医疗服务机构的订单仅占集团总订单的0.5%，并不显著。

他指出，顶级手套暂无意提控率先报道此事的《卫报》（The Guardian），与其花资源在没有生产力的事件，集团更愿意专注在营运上。

林伟才也表示，顶级手套相信与其聘请第三方进行审查，由独立单位的政府在视察后的回应更有意义。

上周，顶级手套遭指控旗下外劳员工为了赚钱偿还债务，疑是非法超时工作，而这些债务源自外劳中介的昂贵收费。

消息曝光后，英国卫生部表示将针对顶级手套展开调查。

随后，人力资源部长古拉在巡视顶级手套厂房后，驳斥上述说法。

分析：供应增恐拉低赚幅

顶级手套2019财政年首季业绩符合市场预期，分析员看好丁腈手套需求增加，惟忧虑业者积极拓展产能，将导致产能过剩，进而拉低顶级手套的赚幅。

大马投行认为，2019年顶级手套的赚幅将承压，因为顶级手套、高产柅品（KOSSAN,7153,主板医疗保健组）和贺特佳（HARTA,5168,主板医疗保健组）将扩展产能，导致供应增加14%，进而拉低手套平均售价。

该行认为，需时最少6至12个月才能达到供需平衡。

MIDF研究相信，顶级手套前景依然由稳定的医疗手套需求带动，但短期内，进行的拓展计划将带来更高的融资成本，因大部份资金都是借贷所得。

“另外，该集团也预计将原料走软的利好转移给消费者，以维持价格竞争力，因此赚幅料难以维持。”

存3隐忧

艾毕斯研究则认为，顶级手套面对的潜在风险是，与稳大资本（Adventa Capital）的诉讼败诉、原料价格无预警走高和手套领域产能过剩。

肯纳格研究相对看淡顶级手套，认为Aspion中短期前景疲弱，且目前在进行诉讼，盈利担保可能面对风险。

大众研究则预计，顶级手套旗下面对亏损的Aspion有望在短期的过渡期后，于2019财政年下半年转亏为盈。

大众也指出，顶级手套放眼在2019年1月杪，发行3亿美元（约12亿5000万令吉）可转换债券偿还银行贷款，料可以节省贷款利息。

不过，MIDF相信顶级手套被纳入综指成份股可带来利好，让投资者可趁高套利。

今日闭市，顶级手套滑落28仙，报5令吉46仙。