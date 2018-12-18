NBA．柯里里程碑15000分．勇士擒灰熊2连胜 这是柯里生涯第645场常规赛，他成为勇士史上第5位15000分先生，前4位分别是穆林（16235分）、亚瑞辛（16266分）、贝瑞（16447分）和传奇人物张伯伦（17783分）。

史蒂文柯里斩下勇士生涯15000分，又帮助球队战胜墨菲斯灰熊，可谓双喜临门。（美联社照片）

（奥克兰18日讯）史蒂文柯里斩下NBA生涯第15000分，帮助金州勇士在周二的NBA常规赛，主场以110比93打败墨菲斯灰熊，取得2连胜。

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这是柯里生涯第645场常规赛，他成为勇士史上第5位15000分先生，前4位分别是穆林（16235分）、亚瑞辛（16266分）、贝瑞（16447分）和传奇人物张伯伦（17783分）。

勇士今日在主场发威，通过“三剑客”

柯里、杜兰特及克雷．汤普森联手，在上半场狂轰61分，尤其是次节压制灰熊出手，让对手只得16分，取得23分优势。下半场灰熊回勇打出一波9比0攻势，所幸勇士及时“止血”稳住局势。进入末节两队互相攻下26分，没有采取保守战略的勇士成功笑到最后。

哈尔登关键接管比赛跳“爵士”

在休斯顿，火箭居主以102比97险胜犹他爵士，多得“大胡子”哈尔登在关键时刻“接管比赛”连夺8分，为球队打下4连胜战绩。

哈尔登交出了47分6篮板，几乎顶了球队半数火力，他在下半场把投球、罚球和三分弹一肩抗，帮助一度落后的火箭重新领先。

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直到最后一节最后1分59秒时，两队战成94比94。

此时哈尔登挺身而出先是投进远距离三分球，紧接成功造犯规，3罚2中，之后爵士的米契尔回敬3次罚球全中。不过，手感烫得不可开交的哈尔登再演招牌后撤步3分球，让比赛胜负定调。

维少大三元赶走公牛

另外，奥克拉荷马雷霆主场依靠“全能战将”拉塞尔．维斯布鲁克上演本季第7次“大三元”下，以121比96轻取芝加哥公牛，迎来2连胜。

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维斯布鲁克全场打出13分16篮板11助攻，他全能数据带动球队奋斗，好搭档保罗乔治也有24分8篮板准两双成绩，成了雷霆获胜的最大功臣。