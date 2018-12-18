青岛为首站．林吉祥率团访华 依斯干达公主城国会议员林吉祥受中国政府邀请，率领9名代表在中国展开为期8天的官方访问；此访问团从前天（16日）起，访问中国各城市，以青岛作为访问的首个地点。

（中国．青岛18日讯）依斯干达公主城国会议员林吉祥受中国政府邀请，率领9名代表在中国展开为期8天的官方访问；此访问团从前天（16日）起，访问中国各城市，以青岛作为访问的首个地点。

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此次随行的9名代表包括柔佛州行政议员陈泓宾、马六甲州行政议员郭子毅、武吉免登国会议员方贵伦、居銮国会议员黄书琪、甲洞国会议员林立迎、金宝国会议员苏建祥、南兰国会议员刘强燕、史里肯邦安州议员欧阳捍华及双溪比力州议员刘天球。

郭子毅发文告说，该团参观了青岛海洋科学与技术国家实验室等，大马位于最重要及繁忙的海洋航道，青岛作为海洋城市，也可成为大马的学习对象。

他说，接待人员也向访问团讲解最新的海洋研究科技及能应用在各领域的应用程序，对在海洋领域尚有巨大潜能的大马而言非常重要。

林吉祥：扎希“分裂论”可悲

此外，林吉祥发文告说，只要巫统国会议员及领导层不鼓起勇气及爱国精神谴责前主席纳吉、一马发展公司丑闻及其他在后者政权下出现类似1MDB的丑闻，该党国会议员离开或继续留下的决定，不会为该党带来太多变化。

他针对纳吉表示巫统国会议员不应该抛弃巫统的言论发文告说，面对逼宫压力但仍不下台的巫统党主席拿督斯里阿末扎希日前警告该党党员，分裂会使巫统瓦解，并促请党领袖接受现实，而不是想着如何自保。

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文告说，阿末扎希的上述言论十分可悲，也显示巫统国会议员完全没有悔改之前帮助及教唆纳吉盗贼统治。

他认为，若该党党员想要拯救巫统，巫统领袖及草根必须否定及与纳吉的盗贼政府、一马发展公司丑闻及其他丑闻如联邦土地发展局、联邦土地复兴和统一局、朝圣基金局及人民信托局等表示无关。

“但这些巫统国会议员及领袖无意从盗贼统治中拯救大马或从巫统过去的盗贼统治历史中拯救及谴责巫统，而是想着要如何自保，无论是留下或离开巫统。”