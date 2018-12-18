“养2熊猫费用不高”．国家动物园：门票收入够承担 国家动物园署理主席罗斯里说，饲养“兴兴”和“靓靓”2只熊猫的费用并不高，只要能喂食足够的竹子和提供冷气空调等设备，饲养费并不贵。





（雪兰莪．八打灵再也18日讯）国家动物园署理主席罗斯里说，饲养“兴兴”和“靓靓”2只熊猫的费用并不高，只要能喂食足够的竹子和提供冷气空调等设备，饲养费并不贵。

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他指出，吃住方面的费用，主要是靠熊猫馆的入门票来支撑。

罗斯里今日受询时向星洲日报说，动物园管理层只负责熊猫的饮食、居所和健康照料等事务，其他如来自联邦政府的拨款，他们并无介入，所以不很清楚，而这涉及政府的政策。

他是针对水务、土地及天然资源部长希维尔接受本地中文媒体专访时，指该部考虑到有民意指饲养熊猫费用太高，因此他将会把这项课题带入内阁讨论，以探讨是否有需要将熊猫提早归还中国一事，作出回应。

罗斯里说，他由于人在外赶赴一场会议，所以手上并没有熊猫每年饲养费等资料。

他补充，熊猫馆的门票收入，还是能够承担2只熊猫一般的饲养费。

每年须支付418万租金

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另一方面，国家动物园熊猫保育中心主任莫纳因医生向本报说，饲养和料理2只熊猫是否耗费大，关键在于政府每年必须为它们支付100万美元（约合418万令吉）的租金，以及熊猫幼崽2年的一次性租金60万美元（约251万令吉）。

他说，他目前身在日本东京的上野动物园（Ueno Zoo）出席一项研讨会，发表学术讲座，因此不方作进一步补充。

不过，纳因医生曾在2016年8月透露，熊猫馆的每月营运费用为20万令吉，当中包括饲料费1万令吉、电费6万令吉、员工开支10万令吉，还有保安、保养与维修等费用。“政府每年也须为每只熊猫投保，保费为5万令吉。”

因此，意味着饲养熊猫至少须耗资约670万令吉。当时纳因说，熊猫馆的每月门票收入，只介于30万至40万令吉之间。

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新闻背景

马向中租借一对熊猫10年

配合马中建交40周年纪念，大马政府在2014年向中国租借了一对熊猫兴兴和靓靓，它们是在2014年5月21日抵达吉隆坡国家动物园，租借期为10年。这对熊猫来马后，第二年即2015年8月诞下了熊猫宝宝“暖暖”。暖暖满2岁时即依据合约，于2017年11月14日送返中国四川都江堰熊猫研究基地。

当年国家动物园熊猫馆兼保育中心，是分别获得前朝国阵政府拨款1000万令吉，及一马发展公司基金会1500万令吉所兴建。