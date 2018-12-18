汽车农业创新科技具合作潜能．沈阳市欢迎马资 沈阳市欢迎马来西亚汽车零件业、农业和创新科技领域的投资家到沈阳投资。

马中友好协会与沈阳市人民对外友好协会签署合作备忘录后，王子江把亲笔墨宝“国之交民相亲”赠予马中友好协会，左起黄汉良、陈颂、祝刚、马吉德、王子江、蔡金展、沈哲初与黄振隆。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）沈阳市欢迎马来西亚汽车零件业、农业和创新科技领域的投资家到沈阳投资。

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邀马中友好协会访沈阳

沈阳市人民对外友好协会副秘书长王子江和马中友好协会会长拿督马吉德一致认同，沈阳是中国东北区域中心城市，更是高端科技、智能产业和汽车工业的重镇，能够提供工艺技术上的援助。马来西亚当前准备进军创新技术和能源汽车领域，双方因此具有许多投资机会和合作潜能。沈阳市今年投资300亿元人民币建设新能源汽车基地，而举世闻名的宝马汽车在沈阳也设有3个生产中心，具有强大的技术能力。

王子江是出访斯里兰卡后飞往吉隆坡短暂逗留，并前来马中友好协会拜访并邀请马中友好协会到沈阳访问。他说，去年柬埔寨的暹粒东盟友好大会上曾与马中友好协会会长马吉德会晤，这次前来希望探讨多渠道的合作。

他说，沈阳市是中国辽宁省的省会，人口多达820万，满洲人努尔哈赤就是在这里建立了大清王朝，并且后来统一中国。

沈阳市当下是东北亚金融中心，高铁四通八达，人民消费力很强，东南亚产品可以通过这里设立的免税区输入销售。

马中友好协会会长拿督马吉德认为，马来西亚与沈阳在经济贸易方面具有很大的合作空间，我国的汽车零部件制造商或一些科技创新产业，可以考虑到沈阳市投资，创造更大的商机。马中友协也可以扮演桥梁角色，协助安排企业对接，促进双边的经贸和投资。

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马吉德也建议，马中友好协会与中国驻马来西亚大使馆推动的青年交流计划，也可以推动到沈阳市去交流学习，促进中国东北部人民对马来西亚的认识与了解。

双方在愉悦的气氛中相互交流，并即席签署友好合作备忘录。出席接待的马中友好协会理事会成员包括副秘书长陈颂、财政黄汉良、理事拿督沈初和黄振隆。沈阳市的另两位代表是沈阳市友协国际交流部部长祝刚和沈阳友协经济合作部主任科员蔡金展。