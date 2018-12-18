白天：明年建交45周年．中马加强体育领域合作 中国驻马来西亚大使白天说，明年2019年是中、马建交45周年，中方愿借此契机与马来西亚青年及体育部通力合作，在青年、体育等领域开展更多活动，促进双方人文交流，推动中马关系平稳健康发展。

白天（左）会见赛沙迪，双方就促进两国青年与体育的合作交换意见。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）中国驻马来西亚大使白天说，明年2019年是中、马建交45周年，中方愿借此契机与马来西亚青年及体育部通力合作，在青年、体育等领域开展更多活动，促进双方人文交流，推动中马关系平稳健康发展。

广告

白天会赛沙迪交流

他本月13日会见青年及体育部长赛沙迪时说，中国体育近年来取得了辉煌成果，而大马是东南亚传统体育的强国，双方在体育领域的合作，仍有较大拓展空间。

白天大使也将今次的会面信息上传到中国驻马大使馆官网。

他说，中马友好合作得到两国政府的高度重视和双方民众广泛支持，基础深厚、潜力巨大、前景广阔。“青年是国家的未来，加强两国青年交流对促进民心相通，对中马关系、民意基础有重要意义。”

他披露，赛沙迪主管的青年及体育领域，是中马双边关系的重要组成部份，双方在有关领域保持了良好合作。

赛沙迪说，青体部愿与中方共同推动两国青年机构加强联系，开展更多互访活动。

广告

他说，青体部也将续与中方在体育领域开展队员培训等合作，就运动管理、举办大型体育活动等方面向中方学习经验，互相借鉴，通过双方共同努力，积极推动多种形式的体育交流与合作。

他表示，中马两国友好合作源远流长，两国在青年和体育领域各有优势，加强青年和体育领域合作，对巩固友好关系、促进共同发展具有重要意义。