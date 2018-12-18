保险业今年将称霸服务业‧强劲势头延续明年 保险业今年增速冠绝其他服务业，MIDF研究看好在政府祭出诸多措施下，保险和伊斯兰保险业强劲增势将延续至明年，领域前景持续看俏。

（吉隆坡18日讯）保险业今年增速冠绝其他服务业，MIDF研究看好在政府祭出诸多措施下，保险和伊斯兰保险业强劲增势将延续至明年，领域前景持续看俏。

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M I D F研究表示，今年首三季，保险业对国内生产总值（GDP）贡献增长率冠绝其他服务业，相信在保险渗透率仍低见54至55%、庞大的保障缺口，以及政府出台多项奖掖下，领域在2019财政年仍有增长机会，其中伊险市场增长将是催化因素所在。

“我们预期保险业强劲需求将延续至明年。

我们也预期保险与伊险总资产将按年攀升6.3%至3130亿令吉，反映出领域依旧充满韧性。”

MIDF考量领域快速增长趋势和良好营运环境，预期总净保费和贡献收入将增长5.1%至622亿令吉，其中过去4年增速超越传统保险市场的伊险市场将是领域进一步扩张的动力来源。

寿险总保费增长已领先非寿险

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“同时，我们也发现过去3年人寿保险总保费增长已领先非人寿保险市场，反映出消费者可能增加人寿产品投保。”

MIDF补充，为减低国内投保差距，政府将从明年开始落实数项措施来解决低收入群体（B40）覆蓋不足问题，其中人寿与伊险产品3000令吉税务回扣、豁免“安心保障”（Perlindungan Tenang）印花税2年，甚至是B40医疗保障基金都将起到鼓励非投保者投保效果，以及解决渗透率不足问题，持续看好领域展望。

不过，国家银行将在2019年对阶段性落实汽车保险浮动价格机制进行评估，但是否全面开放将取决于领域准备工作而定，MIDF研究相信国行循序渐进开放动作将确保普险与伊险长期稳定性与竞争力。

“我们相信拥有良好风险基础定价营运模式的保险业者，将更能掌握弹性市场带来的机遇，从而带来更好的核保获利，同时我们也预期市场进一步开放对消费者与保险公司都是双赢，因更多产品可针对双方需求和组合量身订做。”

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至于明年1月开始成效的投资连接型保单产品最低配置率，MIDF研究说，保险公司需为此保留一定程度的保费收入，这将减低保险公司可利用早年保费赚益支付的前端开支，特别是代理佣金，恐迫使保险公司合理化代理网络或重新探讨津贴架构来满足监管要求。

“目前，投资连接型保单产品占人寿和家庭伊险新保费/贡献的44.5%和21%，我们相信对人寿公司的影响将比伊险公司来得大。”

整体来看，MIDF说，在多元措施提振保险需求下，乐观看待保险／伊险领域前景，但保险业持续面对去监管化与定价压力，相信专注于数码科技业务模式的保险公司将为未来盈利提供助力，主要是这将扩大触角来满足服务不足的市场环境，攫取开放环境的实际好处。

“我们相信领域增长将继续由伊保产品认购率增加推动，因此将大马回教保险（TAKAFUL,6139,主板金融服务组）列为投资首选。”