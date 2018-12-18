球会加入战围+增设入选赛．60周年元首杯新面貌开打 元首杯在今年迎来举办60周年，大马篮总首次开放俱乐部和球会参赛，且还增设了入选赛。入选赛共分为A、B两组，A组有4队，B组则有3队，而入选赛将先展开小组单循环，之后争得正、副盟的两队晋级半决赛（与A组展开交叉对决），最终获胜的两队成功闯入决赛圈。

前国手施仁（中）将在本届元首杯完全卸下球员的身分，专心担任教练率领金群利篮球俱乐部争取决赛圈的资格。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）今年的元首杯多了一个入选赛，而在B组的金群利篮球俱乐部、西港马来西亚猛龙和马六甲三忠宫，究竟哪队能拿下决赛圈资格？

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元首杯在今年迎来举办60周年，大马篮总首次开放俱乐部和球会参赛，且还增设了入选赛。入选赛共分为A、B两组，A组有4队，B组则有3队，而入选赛将先展开小组单循环，之后争得正、副盟的两队晋级半决赛（与A组展开交叉对决），最终获胜的两队成功闯入决赛圈。

而成功从半决赛脱颖而出的两队将在决赛争冠，夺冠的队伍将在决赛圈加入A组，届时对手有森美兰、大马篮总挑选队和武装部队；亚军则加入B组，对手有警察、霹雳和彭亨。入选赛将在19至23日展开，而决赛圈则是在26至30日。

B组入选赛演激烈三角战

在入选赛中，B组的竞争来得比较激烈，有金群利篮球俱乐部、西港马来西亚猛龙和马六甲三忠宫。

金群利篮球俱乐部将由前国手施仁执教，获得森美兰金群利的资深球员颜坊峰、陈智鑫和叶良权助阵，加上征战今年大马职篮联赛发展联盟（MPL）的年轻球员为班底。

施仁专心任教不再兼任球员

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曾参加多届元首杯，参赛次数多到自己也记不清的施仁将在今年第2次以教练的身分征战元首杯。他在去年首次以教练的身分踏上元首杯的舞台，但由于球队彭亨凑不够人，因此他也担任球员。

谈到今年总算首次只以教练的身分参加元首杯，施仁说：“兼任球员和教练会比较辛苦，但今年能专心于教练一职了。

去年担任球员兼教练时，我若在比赛中累了，那脾气就比较暴躁，这导致在与球员沟通方面没有那么好，但今年就不会有这样的问题。”

询问施仁如何看待其球队晋级决赛圈的机会时，他说：“机会肯定是有，重要的是看球员的表现如何，我是有信心球队能晋级决赛圈。其实，我不是太了解其他球队的实力如何，我们主要是得打好自己的比赛，一场一场去拼。”

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猛龙志在磨练

在今年以教练身分率领西港马来西亚猛龙征战大马职篮联赛发展联盟的黄伟杰，将在元首杯入选赛中担任球队的副教练，他表示猛龙是以征战ABL东南亚篮球联赛的几名球员如陈伟隆、颜德华和曾维尔等为主，加上MPL的班底组队征战元首杯。

谈到参加元首杯，他说：“其实我们是志在参与，重心还是会放在准备1月2日（对垒西贡热火）的ABL。我们是有信心，希望最后能如愿晋级决赛圈，我相信球队的年轻球员也不想输球。”

“我们的组有身为马六甲联赛冠军的三忠宫，另外也有获得一队球员助阵的金群利俱乐部，竞争还算激烈，这有助于我们的年轻球员磨练。”

元首杯全国篮球锦标赛

赛场：大马篮总体育馆

男子组入选赛19日赛程



下午4点20分

A组：雪兰莪快速猎手对富农骑士



下午6点

B组：金群利篮球俱乐部对马六甲三忠宫



下午7时40分

A组：纳闽对美里火马