厂商联会：须修法改机制．外劳储蓄制应考量5因素 大马厂商联合会欢迎人力资源部长古拉建议外劳扣薪20%存社险的方案，以便为外劳提供某种形式的储蓄，不过认为当局须研究其合法性和人权问题。

（吉隆坡18日讯）大马厂商联合会欢迎人力资源部长古拉建议外劳扣薪20%存社险的方案，以便为外劳提供某种形式的储蓄，不过认为当局须研究其合法性和人权问题。

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联合会总会长拿督苏添来今日发表文告说，联合会正面看待这项建议，因为它能协助雇主克服外劳逃跑的问题，但应当考量五大因素后才落实。

要求当局提供更多详情

他指出，业界要求当局提供更多详情，以便对建议及机制有进一步的了解。联合会也期待参与相关的技术委员会会议，以便呈交内阁审议之前，就相关的提案展开进一步的讨论。

“虽然可能会带来一些积极的结果，例如工人有储蓄和防止外劳逃跑，减少短期外汇汇回国等问题，不过，政府也应当考量5大因素。”

他说，第一是外劳可能会认为20%的扣额太高，因为很多外劳在来源国都有本身的财务负担，包括偿还债务。

他指出，其二是政府应该修改雇用法令，允许雇主将扣额作为外劳的法定缴款。

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他说，社会保险法令也需要检讨，以承担管理基金的职责，因为拟议的储蓄像公积金模式多于社险。

“第四是应该制定外劳提款机制和标准，包括是否如银行储蓄般有利息。”