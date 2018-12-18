世界球会杯‧鹿岛鹿角伺机复仇．皇马应接不暇 作为赛会史上最成功的球会，曾3次夺冠的皇马连续3年以欧冠冠军身分出战，鹿岛鹿角则是上赛季首夺亚冠冠军，时隔1年再次参赛。

（阿布达比18日讯）2018年世界球会杯半决赛在周三上演西甲豪门皇家马德里与日本联赛劲旅鹿岛鹿角的较量，在本土联赛已应接不暇的皇马，让鹿岛鹿角看到了复仇的机会。

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作为赛会史上最成功的球会，曾3次夺冠的皇马连续3年以欧冠冠军身分出战，鹿岛鹿角则是上赛季首夺亚冠冠军，时隔1年再次参赛。

2016年决赛提前重演

两队对彼此之间并不陌生，皆因在2016年决赛中，皇马正是遇到鹿岛鹿角，结果前者经过加时赛以4比2胜出。屈居亚军的鹿岛鹿角等了2年时间，终于有机会报仇。

而本赛季，皇马整体状态并不出色，在联赛踢得磕磕绊绊，出现的攻守问题迟迟没有改善。不过，主帅索拉里仍然希望球队能够拿下3连冠，他说：“我们能再次参加世界球会杯很奇妙，大家都希望卫冕，在这项赛事取得最后的胜利一直都是很重要的。”

队长拉莫斯表示希望随队获得自己在皇马的第21座冠军，“我们希望用胜利来回报球迷们，再次赢得世界球会杯冠军，团队荣誉非常重要。”

拉莫斯期待第21冠

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赛前，皇马出现了许多伤情，其中阿森西奥和瓦拉内先后退出训练，出战成疑。另外，西媒《阿斯报》透露本泽马恢复良好，已经参与合练，贝尔、纳乔和马利安诺都在单独训练，进展良好。

不过，鹿岛鹿角教头大岩刚深信球队能够无所畏惧击败皇马，他表示：“我们必须踢出稳固的防守，并且表现得极具侵略性，球队能够赢得胜利，届时会展现出战斗精神的。”鹿岛鹿角近期状态不俗，最近各项赛事10场得6胜3和1负，并不好惹。

世界球会杯足球赛半决赛

19日赛程

皇马马德里（西）对 鹿岛鹿角（日）

（大马时间20日上午12点30开踢）