威尼斯：金马仑国席人选．西华拉治仍受考量 国大党主席丹斯里表威尼斯瓦兰表示，国大党尚在讨论金马仑补选的候选人名单，西华拉治仍然是受考量的候选人之一。

（吉隆坡18日讯）国大党主席丹斯里表威尼斯瓦兰表示，国大党尚在讨论金马仑补选的候选人名单，西华拉治仍然是受考量的候选人之一。

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他说，法庭裁决时指金马仑国席在第14届大选时涉及贿赂活动的成份，因而判选举成绩无效，法庭并没有具体说明是原任国会议员拿督西华拉治直接用金钱买选票，他看不出西华拉治再度受委为金马仑区国席补选的候选人会有什么阻力。

他披露，有关名单还未敲定，国大党需根据传统向国阵提呈最终名单，而且可能会多呈一个名字供选择，当中可能包括西华拉治，此事也已经跟党中委会说明。

“对方也只服务了7个月，根据基层反应，他们认为西华拉治是一位彬彬有礼的代议士，而且善于跟金马仑高原内外的社区共事及合作。假使这是大众的意见，西华拉治可能再度成为候选人。”

“国阵现在也看时局，同时考虑公众对法庭判决的意见。”

谈到他本身和巫统主席拿督斯里末扎希意见冲突时，威尼斯瓦兰说，彭亨州巫统依然很强，金马仑高原的土地和其他问题主要受州政府管辖，虽然巫统现在出现领袖人选问题，但相信不影响彭亨国阵州政府的运作。

“其次，我们认为马来人不会支持民主行动党，我们会努力用选票赢回金马仑国席。”