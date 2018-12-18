隆交警罚单再折扣50%‧优惠次日不见人龙 吉隆坡交警在两个月内两次举办交通罚单50%折扣优惠，但这次民众反应不比上次配合屠妖节展开的罚单优惠活动来得热烈，民众可轻松快捷的就缴清罚单。

前来缴付罚单的民众寥寥无几，显得格外冷清。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）吉隆坡交警在两个月内两次举办交通罚单50%折扣优惠，但这次民众反应不比上次配合屠妖节展开的罚单优惠活动来得热烈，民众可轻松快捷的就缴清罚单。

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活动进入第二天，但据记者今早观察，前来吉隆坡交通调查及执法总部偿还罚单的民众寥寥无几，警方特别为民众设立的遮阳篷空无一人，民众无需领取号码牌，可直接到服务柜台缴付罚单，而吉隆坡交警总部外的道路交通也顺畅。

直到午休时间，才有较多民众陆续前来缴付罚单，人潮稍微增加。

罚单缴还柜台的一名交警透露，前来缴付罚单的民众少，可能是有许多民众已在上个星期的雪州交警会客日举办的50%交通罚单折扣优惠，缴清了积欠的罚单。

10分钟完成缴付

曾小姐（32岁，市场调查员）说，她昨天听到电台新闻获知这项活动，今早特地与妹妹前来缴付一张闯红灯罚单，10分钟内完成。

“我妹妹上个月的罚单折扣优惠也到来，但是因为大排长龙无法顺利缴付罚单；今日就无人潮，也不需排队拿号码。”

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另一名民众嘉亚詹德兰（38岁，医务人员）特地从怡保驱车到吉隆坡交警总部缴付3张的罚单，并庆幸所有罚单获得50%折扣。

这项罚单折扣优惠活动直到后天（20日）结束，开放时间是早上8时30分至下午4时，折扣项目不包括车祸罚单、注明无法享有折扣罚单（NC）、法庭审讯中的罚单、安全行动下的罚单以及罗里罚单。