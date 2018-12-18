德甲‧莱比锡强势造访．拜仁“尽地主之意” 自从11月中旬输给多特后，拜仁一口气取得联赛3连胜，目前以30分排在老三位置，仍9分落后多特，仅仅以2分领先身后的莱比锡。这波连胜中，拜仁头号前锋莱万多夫斯基连续2场都有进球，让前场进攻有了保障，防守方面也有180分钟不失球。

（德国．慕尼黑18日讯）德甲第16轮在周中开快车，卫冕冠军拜仁慕尼黑主场出战莱比锡，渴望延续胜利势头，以继续追赶领头羊多特蒙德，保住争冠希望。

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自从11月中旬输给多特后，拜仁一口气取得联赛3连胜，目前以30分排在老三位置，仍9分落后多特，仅仅以2分领先身后的莱比锡。这波连胜中，拜仁头号前锋莱万多夫斯基连续2场都有进球，让前场进攻有了保障，防守方面也有180分钟不失球。

伤情方面，拜仁老边锋利贝里没能参与训练，加上罗宾长期养伤，这意味着年轻边锋科曼和格纳布里将继续首发出战，中场托利索和“J罗”詹姆斯罗德里格斯同样挂起免战牌。

莱比锡防线德甲第1

相比之下，莱比锡近期状态起伏很大，最近5场联赛取得3胜2负中规中矩，然而该队最引以为傲的是防守端的稳固，迄今只丢14球成联盟最佳防守球队。前线方面，双箭头鲍尔森和韦尔纳已经联手攻入18球，届时将成为拜仁后防麻烦人物。翻开过去交手纪录，双方近5次碰面，拜仁取得3胜1和1负，加上这次坐拥主场优势，受看好能拿下3分。