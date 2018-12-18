国家文化宫举行．《关于岛屿》3月抵马公演 台湾云门舞集将在明年3月到东南亚公演《关于岛屿》，并在大马进行首演，呈献这部赢得世界美誉的舞蹈创作。

嘉宾为云门舞集《关于岛屿》明年3月大马公演主持推介。左起为周蓓姬、王淑娟、吴圣雄、莫哈末朱哈里、洪慧珠、蔡兆源、林福南及陈婵菁。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）台湾云门舞集将在明年3月到东南亚公演《关于岛屿》，并在大马进行首演，呈献这部赢得世界美誉的舞蹈创作。

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这部作品长约65分钟，结合投影技术，把印刷体汉字堆叠的视觉风景，配合美学家蒋勋朗诵与音乐，叙述文字和故事。

这次在大马的演出订在明年3月16及17日在国家文化宫举行，由云手文创基金会承办、驻马台北经济文化办事处、紫藤集团、手集团、马来西亚佛教发展基金会联办，国家文化宫、台湾文化部、台湾外交部为支持单位。

林怀民引退前最后创作

《关于岛屿》是林怀民在过去2012及2015年来马呈献《流浪者之歌》后，第三度来马公演，而且是他70岁引退前最后一支舞蹈创作，因此，在未公布活动前，两天的门票已售出一半，有意观赏者必须从速购票。

国家文化宫总监拿督莫哈末朱哈里、驻马台北经济文化办事处代表洪慧珠、云手文创基金董事代表拿督蔡兆源今天在一项新闻发布会上，一起推介这项活动。

蔡兆源说，云门舞集40多年来扎根台湾，同时巡演世界各地，这次难得邀请到林怀民新作《关于岛屿》来马演出。

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他说，《关于岛屿》已到英国、美国、德国、法国和葡萄牙巡回演出，在国际上获得多项荣誉，相信在大马会获得多元文化背景的观众欢迎。

他也提到，云手文创基金会是在2015年创立的非营利组织，扮演文化推手角色，集合推广者、呈献者、创制者和平台等多重身份，凝聚众智、众力、跨界和跨族，为大马整体文化艺术作出贡献，打造为一个有系统和专业化的组织。

洪慧珠说，云门舞集来马演出，是把台湾文化融合国际社会的努力，也是新向南政府重点推动的任务。

她希望大马在这次的《关于岛屿》演出中，感受到台湾的文化和艺术力量。

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莫哈末朱哈里说，他有机会受邀到台湾观赏《关于岛屿》演出，对林怀民的舞蹈创作感到震惊，呈献出文化和艺术之美。

他希望明年3月在文化宫举行的两项演出，能让更多的大马观众，一起感受到一场艺术飨宴。

出席嘉宾有紫藤文化企业集团董事长林福南、手集团创办人暨艺术总监吴圣雄、马来西亚佛教发展基金会董事王淑娟、云手文创基金会执行总监陈婵菁及驻马台北经济文化办事处文化组组长周蓓姬等。

上述两场演出门票分为128令吉、168令吉、268令吉、368令吉及468令吉，学生门票促销期为98令吉。

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